疫情衝擊仍在！1月失業率3.66% 近4年同月最高

主計總處今（25）日發布，1月失業率3.66%，為新冠肺炎疫情爆發後、近12個月來新低水準，但仍為近4年同月新高，反映疫情衝擊仍在。

主計總處指出，1月失業率3.66%，較上月下降0.02個百分點，較上年同月上升0.02個百分點。1月季節調整後失業率為3.75%，與上月持平。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，往年1月失業率都會下降，近5年大概都在持平或是下降0.03個百分點之間，這次續降0.02個百分點，位在區間水準之間。

陳惠欣分析，我國失業率於去年7月達到4%高峰後至今，已呈連續6個月下降，更是近1年來最低水準。

今年1月就業人數1,152.7萬人，與上月持平。較上年同月減少9千人。陳惠欣分析，去年2月至5月是受疫情衝擊最嚴重時期，就業人數累計減少7.4萬人，去年6月經濟解封後，累計至今年1月，就業人數增加6.5萬人，因此和去年同期相較，就業人數仍少了9千人，顯示我就業市場尚未回復到疫情前水準。

若和其他主要國家季節調整後失業率相比，台灣1月季調後失業率為3.75%，加拿大為9.4%、美國6.3%、香港7%、南韓5.4%，日本去年12月為2.9%，德國去年12月4.6%，法國去年12月為8.9%。

陳惠欣並表示，往年2月因為碰到農曆年後的轉職潮，加上一些臨時性工作結束，預期2月失業率可能會上升一點，後續仍要持續留意疫情、經濟情勢與企業營運用人狀況。