國資圖綠園道第一景發威！「惠田上書房」熱銷破七成

國資圖綠園道第一景發威！中部知名建商惠田開發在國資圖生活圈首案「惠田上書房」，進場一個半月即熱銷逾七成，成為南台中市場指標。惠田開發今(25)日特別在接待會館舉辦「西班牙藝術國寶皇．雷普耶斯(Juan Ripolles)獨家特展」，呼應地段的文化涵養。

惠田開發董事長邱黎光強調，惠田秉持「讓藝術走進生活」的理念，希望以人文藝術體驗作為橋樑，傳遞生活與建築的溫度。

台中國立公共資訊圖書館(國資圖)自建成以來，成為南台中文化地標，加上鐵路高架化新增五權站的利多優勢，交通、商圈、文化建設連成一氣，帶動區域發展前景看俏，連帶使房價上揚。

「惠田上書房」是由惠田開發與惠蓀開發共同合作規劃與興建，全案採邊建邊售，由於此區屬文教區，已購客以公教人員、醫生、中興大學教授等菁英族群，以及企業二代為主力。

此案基地位於國資圖綠園道第一排的新華街與學府路147巷口，邀請豪宅建築團隊技聯組與燈光設計團隊厚德正庫操刀，規劃地上15層大樓建築，坪數27至42坪的2、3房產品，總戶數131戶(含3戶店面)，每坪均價36萬元，總銷20億元。

惠蓀開發董事長陳蓀裕表示，「惠田上書房」歷經七年八次的整合歷程，才在如此精華地段獲得地標首席的精華角地，說是「十年磨一棟」的指標性開發，並不為過。

而國資圖與文創園區、國美館確實形成最具人文底蘊的「文化絲路」，同時此案3分鐘可抵達台鐵五權站，一站往前到位台中新站、新時代購物中心、秀泰影城及未來的捷運藍線。

往後一站則享受大慶站雙鐵共構，捷運綠線暢行無阻，接軌高鐵更是快速便捷，輕鬆轉乘並享受三鐵優勢的增值願景。

邱黎光說，「惠田上書房」基地鄰近中興大學，校園樹海、林蔭大道、復興園道、國資圖綠地一脈相連，打造南台中最宜居與高人氣的「綠特區」。

對此，惠田開發特別贈送社區西班牙國寶級大師皇．雷普耶斯的3幅畫作，以及台灣雕塑大師余燈銓的雕塑作品。