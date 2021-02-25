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健喬聯手瑞士諾華藥廠 授權引進肺阻塞用藥

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

健喬（4114）今（25）日宣布，該公吾與瑞士諾華（Novartis）藥廠合作，取得呼吸道吸入劑產品台灣區總經銷權，產品適用肺阻塞（又稱慢性阻塞性肺部疾病，英文縮寫COPD）治療用藥。

健喬指出，肺阻塞疾病依世界衛生組織2018年發布，高居全球十大死因第3名，每年奪走約300萬人生命，約每10秒就1人因此喪失性命，是最嚴重的慢性疾病之一。

肺阻塞為不可逆的呼吸道阻塞疾病，長期吸菸，暴露在粉塵、煙霧與霧霾等環境裡都是導致肺阻塞的主要原因，典型症狀包含慢性咳嗽、濃痰、喘鳴、運動易喘，若忽略令其惡化或併發感染，恐造成患者痰量增加、咳出膿痰、喘不過氣來，甚至呼吸較困難的情況也會逐漸加重，終至影響正常的日常生活。

健喬2021年1月營收3.03億元，與去年同期比年增24.53%，單月營收創歷年新高。其中呼吸道產品去年全營收達6.4億元，佔整體營收的24%。健喬是全球第四大乙醯半胱胺酸（Acetylcysteine，NAC）發泡錠生產廠商，近期由於流感和新冠疫情影響，NAC化痰與抗氧化效果獲得世界關注，再併同其下知名鼻噴系列產品，健喬在呼吸道系統領域處方及自費用藥市場版圖持續提升與擴張。

健喬與諾華透過結盟合作方式，期拓展諾華藥品在台的經銷佈局，增進健喬在呼吸道產品組合的多元化與豐富性，發揮雙方合作綜效，公司相信能有效提升相關領域的藥品市占，為全台醫療院所提供更完善的呼吸道照護服務。

營收

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