中電董事會決議股利分派現金0.3元 5月27日召開股東會
中電（1611）董事會通過去年合併財務，2020年營業收20.74億元，稅後純益7,861萬元，每股純益(EPS)0.23元。中電董事會並決議股利分派現金0.3元，將於5月27日召開股東會。
中電是台灣的老字號照明大廠。中國（2891）今(25)日指出，2019年出售桃園龜山工業區資產，以11.78億元賣給英業達（2356）集團，處分獲利約9億元，貢獻每股純益(EPS)約2.25元。中電主力的照明產品以內銷為主，去年獲利則以本業為主，營運受到新冠肺炎疫情影響。
至於中電處分台南市土地給真空零組件上市公司的日揚科技（6208），做為擴廠之用，預估獲利2.81億元，貢獻每股純益0.78元。中電則強調，這筆業外收益不會在今年入帳，要到日揚建廠完畢才能認列。
中電表示，全球照明大廠昕諾飛(Signify)攜手合作，引進昕諾飛旗下子品牌沛亮(PILA)，由中電子公司的東昕創新代理，加上既有銷售團隊進行市場推廣，去年9月在台銷售高品質沛亮(PILA)照明產品，但仍有疫情影響，銷售進展較慢。
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