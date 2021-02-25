跨入電動車動力系統 大同首度取得訂單

大同（2371）跨入電動車動力系統首度拿到訂單，將交給唐榮車輛及四方電巴士百組馬達動力系統，三方以商用車產品、核心動力系統及電動巴士示範運行的生態鏈垂直整合，朝向深度策略聯盟模式，將替大同在電動車事業開創嶄新的一頁。

大同十分重視此次的合作結盟，定於3月2日在大同總公司對外發表；由大同董事長盧明光、 唐榮車輛及四方電巴董事長何義純共同主持簽約儀式。

大同今(25)日表示，鑒於電動商用車營運已是世界發展潮流與重要趨勢，為滿足大同、唐榮（2035）車輛及四方電巴等三方電動商用車產品與核心動力系統，以及電動巴士示範運行的生態鏈垂直整合，今後朝向建立更深度的策略聯盟模式發展。

大同成功開發台灣首款國產電動巴士250kW動力系統，日前通過車輛研究測試中心(ARTC)嚴苛的性能測試，攜手工研院發布成果。大同指出，採用IE5極高效率大型電動巴士動力系統，可整合電動車心臟與大腦的馬達和驅動器，提升電動巴士性能與效率，馬達最高效率達96%以上、驅動器達97%以上，整體效率表現與歐美大廠並駕齊驅，可提高車輛性能與節能省電，且具備高扭力、爬坡力佳的特性，適用於一般的12米電動巴士及17噸貨卡。