賓士S-Class搭載更多最新駕駛科技 可自動變換車道

即將在3月初在台改款上市的賓士S-Class不只豪華，而且搭載更多最新駕駛科技，甚至可望成為德國掛牌的首款level 3自駕車款，也就是說可以自動變換車道，不必駕駛人自己控制。

豪華車不只是豪華，更重要的是旗艦，當然靈活也很重要。S-Class後輪轉向最高達 10 度 提升行車靈活度，可以像豪華小型車 A-Class 一樣在城市的大街小巷靈活穿梭，得益於後軸轉向系統，後輪可以依據車速與轉向角度，來判定應與前輪同方向或反方向轉動，例如在倒車停車時，後輪最大轉向角度可達 10 度，迴轉直徑縮短達 2 公尺，讓市區停車更加便利。

Mercedes-Benz 的智慧駕駛輔助套件原本即受駕駛人信任，而全新 S-Class，首次能與全新的 MBUX 智能控制結合，當駕駛或前座乘客欲伸手開門時，若雷達偵測到後方有來車或腳踏車騎士，後照鏡即會出現警示符號、主動環景式內裝照明也會主動閃爍紅色氛圍燈，防止開門所造成的可能傷害，可說是為台灣交通繁忙的行車環境，所量身打造的貼心功能。

全新S-Class更預見未來移動的發展，從在產品規劃初期，就以全球首款 Level 3 自動駕駛車為使命，成為最先進的豪華旗艦房車，預計從 2021 年下半年開始，在德國特定高速公路路段，即可見到由 Level 3 自動駕駛的全新 S-Class，雖然台灣現行的法規還不允許 Level 3 自動駕駛車上路，但可以期望不久的將來，台灣法規也能跟進，隨著 5G 通訊技術的普及與更先進的汽車智慧駕駛接軌，人類移動的未來將再創新。

至於Level 2與Level 3到底有什麼不同，德國汽車工業協會（VDA）遵循 SAE J3016 標準，定義了六種不同等級的自動駕駛。

等級 0：無自動化。駕駛人執行所有駕駛任務。

等級 1：輔助駕駛 ─ 搭配輔助系統駕駛。自始自終由駕駛人完全控制車輛，但是可以請求縱向或橫向導引的智慧駕駛輔助系統，例如主動式定速控制系統給予支援。

等級 2：半自動化。自始自終由駕駛人完全控制車輛，但若在停車時，可以請求縱向或橫向導引的智慧駕駛輔助系統給予支援。

等級 3：有條件的自動化。在特定參數適用時，配備有條件自動化的行車系統就會接管動態駕駛任務。駕駛人依然必須隨時準備好接管車輛控制。當系統催促駕駛人時，駕駛人在任何時刻都必須能接管車輛控制（可延遲數秒時間）。

等級 4：高度自動化。在某些特定條件下（例如特定道路、不受任何天氣影響）車輛可以自行處理所有交通情況。視使用情況而定，不再需要駕駛人（例如自動代客停車系統、載運人員的短程穿梭車輛）。

等級 5：無人駕駛。車輛能靠自己在所有情況下執行全部的駕駛功能。也就是以往企業老闆最愛的黑頭車，司機可以著墨的地方會愈來愈少，恐怕很多司機會失業了。