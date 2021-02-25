榮運旗下立盛預計採購1.8萬個新櫃 金額新台幣19.3億元

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

海運造櫃潮持續上演，長榮（2603）集團旗下榮運（2607）25日宣布旗下子公司立盛企業拓展租櫃業務，預計採購1.8萬個新櫃，金額為台幣19.3億元。

榮運今天表示，考量到市場需求，榮運服務客戶考量積極造櫃，子公司立盛企業進場跟長榮重工(馬來西亞)購買新造櫃，預計訂購1.8萬個貨櫃，平均造櫃價格為每櫃3850美元，交易總額達台幣19.3億元。

全球貨櫃輪陷入搶櫃大戰，榮運是國內最大的租櫃業者，去年租櫃業務占營收比重達20%，榮運去年2月進場進訂1.02萬個櫃，由於判斷市場需求強勁，10月再增加5千個櫃，去年就增加1.5萬個貨櫃，新櫃已陸續加入，現在市場一櫃難求，榮運手上的貨櫃也進一步推升長榮海運的競爭力。

全球海運市場處於有櫃才有賺錢機會，榮運去年採購新櫃1.53萬個貨櫃，平均每櫃的造價不到3千美元，現在再度進場造櫃1.8萬個，也代表看好今年市場變化，提前先做準備。

長榮海運 馬來西亞

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