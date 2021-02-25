經濟部通過六家中小企業 擴大投資台灣23億元

投資台灣事務所今（25）日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添六家中小企業擴大投資23億元，包括竣丞國際、介隆興齒輪、翰德精密工業、全微精密、合家歡農物生技及嘉雲南機車行。其中，竣丞國際擴大投資支持國造衛星，要讓台製熱導管上太空。

投資處表示，目前「中小企業加速投資行動方案」已召開77次聯審，通過512家中小企業投資約2,200億元，帶來20,725個本國就業機會。截至目前總計投資台灣三大方案已帶動820家企業投資約1兆1,945億元，預估創造99,824個本國就業機會，後續尚有34家企業排隊待審。

竣丞國際計劃擴大投入逾4,000萬，在台中后里工業區興建廠房，新增智慧化設備，同時導入物聯網以及數位管理系統，以期達到生產數位化，精進製造實力，將為國內創造三個工作機會。

介隆興齒輪是國內唯一一家從事ATV/UTV沙灘車變速齒輪箱及差速器的專業廠商，並供應歐美國際知名品牌地形車指標大廠，此次計劃增聘34名本國員工，斥資四億元在高雄梓官廠房增設智慧化機械，為進入電動車傳動系統市場奠定基礎實力。

翰德精密工業為全球前五大船用舷外機不鏽鋼螺旋槳之供應大廠，計劃擴大招募20名本國員工，斥資逾六億元在屏東縣長治鄉廠房，導入智慧化自動製殼、澆鑄成型與研磨拋光等製程，翻轉高溫、高風險與重勞力的傳統產業型態，持續穩居全球市場優勢。

全微精密則是有鑒於新冠肺炎疫情爆發以來全球醫療供應鏈持續調整，各國醫療法規日趨嚴謹，對醫療器材製造商要求更加嚴苛。此計劃將斥資十億元在台中西屯區科學園區擴建廠房，擴大招募260名本國員工，導入智慧化設備與先進軟硬體系統，以利產品符合國際標準，提高台灣醫療產業國際能見度。

主要以無毒栽培的環境種植各式農產品的合家歡農物生技，計劃增聘至50名本國員工，擴大投入逾二億元在南投縣草屯鎮興建廠房，導入封閉式溫室及植物環控栽培設施，除提供消費者無農藥、無重金屬殘留的高附加價值農產品外，利用大數據資料蒐集進行數位化管理，以創新、永續、AI為原則，為新農業樹立典範。