六角旗下「段純貞」插旗香港 下半年擬再展三店

六角（2732）看準台灣經典美食「牛肉麵」於香港千億港幣餐飲商機，攜手Café Deco Group餐飲集團（其士泛亞控股），進駐荃灣如心商場與銅鑼灣Tower 535，正式將「段純貞」牛肉麵觸角跨足香港市場。2020年12月1日首店在荃灣正式開幕，即便受到新冠疫情影響，開幕當月也創下近140萬元港幣的營收佳績；二店於今年2月在銅鑼灣開幕，受惠於香港疫情趨緩，目標兩店每月合併營業額將可望突破220萬港幣，並預計下半年於港再展三間店。

六角餐飲集團董事長王耀輝表示，香港華人餐飲文化為東南亞及亞太華人的指標殿堂，此次台灣「段純貞」牛肉麵希冀攜手其士泛亞控股集團，借助Café Deco Group在香港豐富的餐飲經營經驗，快速拓展據點，也期盼日後能將台灣傳統美食帶向全世界。

為滿足饕客口腹之慾，「段純貞」也推出兩款常溫保存盒裝牛肉麵，將品牌招牌「經典紅燒牛肉麵」，與牛腱肉牛筋絕美搭配的「半筋半肉牛肉麵」製成快煮即食包。

段純貞招牌紅燒湯頭，採重慶民間繁瑣工序，以生牛肥肉爆香後，加入各式新香料與四川知名郫縣豆瓣及台灣岡山豆瓣醬及花椒、麻椒等23種香料藥材熬製18個小時，搭配滾水加熱約6分鐘後撈起富有氣孔、可均勻吸附湯汁的麵條，拌入風味牛油，配上穠纖合度筋肉比例的嚴選牛鍵，勢必再掀人氣話題。