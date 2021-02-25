高檢署決定不上訴 浩鼎被控內線交易案無罪確定
浩鼎（4174）董事長張念慈等五人被控內線交易案，經一、二審都判決無罪後，台灣高檢署決定不上訴，全案無罪確定。浩鼎今（25）日發表聲明，感謝士林地院及台灣高等法院經長期審理，做出客觀、公正的無罪判決，並對檢方體察被告本無違法事實，尊重判決的理智決定，致上最高敬意和謝意。
台灣浩鼎生技五名經理人被控涉內線交易案，五年來歷經一、二審均宣判無罪，今終告定讞。依「刑事訴訟法」，檢方須於簽收二審判決書翌日起20天內提起上訴，24日是最後期限，檢方並未有進一步動作，本案亦宣告無罪定讞。
浩鼎強調，這起官司5年來雖讓當事人、公司、員工和投資人承受許多委屈和打擊，生技產業亦一度失卻社會信心，發展受阻；如今痛定思痛，希望大家都能從中學習，不再重蹈覆轍；浩鼎也要儘速翻過這一頁，堅定邁開大步前進。
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