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興富發跨足餐飲 貝可麗烘焙坊內湖店開幕

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
興富發旗下貝可麗烘焙工坊。記者游智文／攝影
興富發旗下貝可麗烘焙工坊。記者游智文／攝影

興富發（2542）集團近年跨足商場、飯店、餐飲多元事業，其中，旗下貝可麗烘焙工坊加快展店腳步，本月24日在內湖國賓官邸社區開設第二家。興富發副總廖昭雄表示，未來集團推案包括淡水、基隆等大型社區，都有進駐設點的計畫。

廖昭雄表示，從旗艦商辦到精品社區，興富發不僅蓋房子，更造好機能，也因此繼貝可麗烘焙工坊大直CBD開幕後，也在內湖區國賓官邸開設新店，未來也將成為興富發旗下建案重點項目。

興富發行銷企劃總監張淑真表示，貝可麗烘焙工坊最出名的就是黃金波蘿流沙包，這是興富發集團總裁鄭欽天在香港點心店用餐，發現伙計一喊「流~薩~寶」（流沙包），馬上得回應「一籠」、「兩籠」，才有機會搶到剛出爐的流沙包後，燃起了內心的Know-how魂，返台後立即請集團旗下貝可麗主廚試做記憶中的流沙包，經過不斷地試吃及調整，才做成的流沙包。

她說，黃金波蘿流沙包一口咬下，熱騰騰的麵皮，香滑奶黃餡繚繞齒間，現在是貝可麗鎮店之寶，每日限量提供。

興富發表示，貝可麗店面空間由興富發集團旗下的齊裕營造一手包辦，設計採自然療癒風格，貝可麗國賓官邸門市即日起至3月5日，全館單筆消費滿200元贈200元。

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