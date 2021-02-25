2021首宗億元宅 帝寶幫砸2.78億元買下頂禾園

實價揭露，北市大安區頂禾園11樓交易，總價約2.78億元，拆算每坪170萬元，為實價今年第一筆億元豪宅。資料顯示，個案買方有兩人，均為帝寶住戶，以貸款六成買下。

另外，實價顯示，去年12月，大安區老名宅祥瑞園14樓的樓中樓戶，由僑外資「泰三投資」以1.05億元買下，璞園信義12樓戶，也是由外資英屬維京群島商創迎公司砸1.8億元現金買下，兩間都沒貸款。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2020年央行祭出限貸令，針對公司法人信用性管制，第一戶房貸限貸6成、第二戶以上房貸限貸5成，且無寬限期，希望抑制投資買氣，不過對於高資產族似乎影響不大。

一來央行對豪宅貸款，從2012年起就限貸6成、無寬限期，因此一般豪宅購屋的資產規畫和腳步，不太有變化。

另外，美中貿易戰後，台商回流，台股大漲，近期國際評等機構穆迪，首度對台灣的評等展望調高到正向，顯示台灣經濟情勢佳，海外資金歸隊，在市場資金豐沛下，限貸也完全沒對高資產族的資金配置造成任何影響，豪宅照買不縮手。

張旭嵐指出，頂禾園位於臨沂街，是頂新集團頂禾開發的豪宅，樓高20層，一樓一戶，共19戶， 2012年開始預售，屋齡五年，至今僅９筆交易，最高單價為17樓216萬元，因有知名住戶港星余文樂因此聲名大噪，近年中高樓層交易單價守在170萬元。

台灣房屋信義安和捷運特許加盟店店東廖德欣分析，祥瑞園位於復興南路上，近大安森林公園，位於前AIT舊址，早期跟旁邊的金銀雙星是很熱門的社區。屋齡已有33年，近年行情在95~100萬元之間，該戶因為是樓中樓，坪數較大，因此總價破億。