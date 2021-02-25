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領頭羊回來了！ 北台灣建案銷售率創七年新高

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
去年北台灣推案銷售率不錯。記者游智文／攝影
去年北台灣推案銷售率不錯。記者游智文／攝影

市調統計指出，去年北台灣推案市場賣掉4.3萬戶，剩餘約3萬戶，平均銷售率約為58%，連四年正成長，並創7年新高。

住展雜誌研發長何世昌表示，去年房市受惠於低利、貨幣寬鬆環境所催生出的資金行情，新建案市場買氣熱絡，建案年銷售率已超過五成的多空分水嶺，代表房市已是標準的多頭格局。

根據住展雜誌統計，2020年北台灣新成屋、預售屋建案總規劃戶數共約10.1萬戶，扣除建商保留戶、股東戶與地主分回戶後，釋出到市面銷售的可售戶數約7.4萬戶，累計成交戶數為43,213戶，剩餘戶數為30,831戶，平均銷售率約為58%。

與2019年相比，2020年新建案成交戶數大增10,438戶，年增幅約31％。若換算為成交金額，2020年成交額約7,283億元，較2019年激增約2,414億元，年增幅高達約49％。

北台灣各縣市中，以新竹地區新建案表現最為強勁；新竹縣市去年可售戶數為9,338戶售出戶數6,592戶，剩餘戶數為2,746戶，年銷售率高達7成。

何世昌指出，新竹建案年銷售率持續走升，不僅較2019年增加近7個百分點，更連續二年蟬聯北台灣銷售率之冠，主因是電子科技業景氣暢旺帶動購屋需求成長所致，房市成交價量雙漲。

台北市2020年建案平均銷售率亦竄高至68％，較2019年暴增約18個百分點。何世昌分析，北市雖然房價居高不下，受豪宅稅、囤房稅與房屋稅大漲衝擊，又面臨戶籍人口大量流失，但房市韌性超乎想像，購屋需求依然穩健，頗有回歸房市領頭羊的味道。

去年北台灣建案銷售率表現較差的是基隆市，年銷率約48％敬陪末座。雖然基隆市況相對不好，但房價仍跟隨大環境景氣轉好而上揚。

何世昌指出，新北和桃園建案銷售率雖然都過五成，不過兩地的剩餘戶數均逾萬戶以上，潛在賣壓仍不可忽視。不過，若深入分析，新北與桃園建案剩餘戶數集中於於少數重劃區內，大多數行政區潛在賣壓相對有限。

資料來源：住展雜誌
資料來源：住展雜誌
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