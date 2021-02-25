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富邦媒38女王節起跑 鎖定她經濟買氣估增35%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

38婦女節催動「她經濟」買氣。富邦媒（8454）召集女性會員「Be your own queen！」，旗下通路momo購物網宣布「38女王節」暖身活動起跑，除了不限金額下單抽Dior錢包，還有28家銀行最高回饋20%等好康回饋，預估買氣成長35%。

富邦媒近期股價表現強勁，今（25）日盤中股價一度來到1025元，再創歷史新高，且股價追上亞德客-KY（1590），兩檔高價傳產股貼身肉搏競逐傳產股王寶座。

富邦媒表示，隨現代女性社經地位穩固，寵愛自己不手軟。momo女王節暖身慶在2月28日推「家居寢飾日」搶先機，韓國熱銷破百萬組BODYLUV純淨完美蓮蓬頭（含濾芯6入）限時1,590元。3月1日「家電下殺日」大放送2,222神券，還有16,888元可入手dyson Digital Slim Fluffy 吸塵器。

3月2日「爆殺3C日」必搶FAMMIX五合一智慧電子鎖（附安裝），現省2,000元。3月3日「健康樂活日」瘋狂回饋最高30%，3月4日由「日用婦幼日」接棒，五月花極柔頂級抽取式衛生紙6袋組768元，再送30 momo幣。3月5日「美食吃貨日」整點限量放送5折劵。3月6日「潮流時尚日」強打LA NEW獨家活動組5.4折起。3月7日「美妝女神日」暖身壓軸登場，滿額即有機會抽鑽石項鍊。

此外，看好時下女性對於體育賽事的熱愛，momo「38女王節」活動觸角延伸至運動領域，攜手臺北富邦勇士，於3月6日-3月7日主場球賽規劃「Ladies & Braves女孩主題周」活動，球員換上限定「粉紅糖霜綽號球衣」熱血奮戰。

賽事期間入場即贈momo x Braves加油牌、momo獨家禮包，內含momo造型醫療口罩，以及理膚寶水或雅漾保養體驗組。購買3月6日限定套票的球迷還能獲得林志傑經典勇士背號TEE。現場還設有打卡景點、遊戲專區、美食攤位等，邀請粉絲至現場為節慶與賽事共襄盛舉。

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