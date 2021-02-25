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28億元 興富發台中再獵地

經濟日報 / 記者宋健生／台中報導
圖／經濟日報提供
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興富發台中台灣大道獵地再進帳，昨（24）日公告以總價28.57億元，購入新光三越旁907坪土地，換算每坪單價達315萬元。興富發表示，這塊土地緊鄰興建中的大倉新頤酒店，未來將推精品小豪宅。

隨著中科園區開發、台中躋身全台第二大都會等利多，興富發近幾年積極在台中新市政中心所在的七期重劃區獵地，其中又以國道1號中港交流道至文心路口的台灣大道兩側為重心。

市調統計，興富發在這條不到2公里的精華路段，累計有十筆土地或建案，總坪數逾1.4萬坪。其中，光是2019、2020年這兩年，就買進入了五筆、共6,400餘坪土地，投入的購地金額累計達160.8億元。

目前已知，台灣大道南側有TOP1環球經貿中心、市政愛悅、台中帝寶、百達富裔、大倉新頤酒店和大遠百旁辦公商場等案陸續推出，北側則有赫里翁傳奇、養星殿、上城等案，業界甚至戲稱：「這條路段儼然就是興富發大道。」

興富發昨天購入的土地，屬於台中政商人脈豐厚的張廖家族所有，緊鄰興建中的興富發大倉新頤酒店，隔著惠來路就是新光三越百貨，目前作為停車場使用。業界說，大倉新頤酒店在2022年開業後，區域行情可期。

另外，興富發去年購入的台中大遠百旁2,593坪土地，目前規劃將推出60層樓高的摩天頂級辦公大樓及商場，初估總銷挑戰500億元，可望成為國內史上最大筆豪華商辦開發案。

興富發表示，台中七期作為市政、商務核心區域，在財團千億級投資及交通建設發展等利多帶動下，不動產菁英集團湧進，加上鄰近的中科園區持續擴建，廠商積極招募科技人才，均成為房市剛性買盤的支撐主力。

尤其，市調指出，未來十年台中七期將至少有15棟商辦、百貨及酒店大樓陸續完工，約可吸引4萬人進駐，這些白領階級若以30%自住購屋需求換算，潛在客戶就超過1萬餘人。

興富發 台灣大

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