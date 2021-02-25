聽新聞
test
0:00 / 0:00

中油 設先進觸媒中心

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導
台灣中油公司在嘉義市煉製研究所成立的「先進觸媒中心」，昨（24)日上午舉辦揭牌典禮。台灣中油／提供
台灣中油公司在嘉義市煉製研究所成立的「先進觸媒中心」，昨（24)日上午舉辦揭牌典禮。台灣中油／提供

響應政府推動觸媒產業國產化，台灣中油公司在嘉義市煉製研究所成立「先進觸媒中心」，昨（24）日舉辦揭牌典禮，邀請產、官、學、研等單位共同參與。

觸媒產業是政府推動循環經濟、節能環保、綠色產品等重要關鍵，這次揭牌典禮，經濟部次長曾文生特別到場主持，向外界說明及宣示政府推動這一產業的決心和方向。

觸媒是石化產業製造過程不可或缺的重要元素，更是能源轉化及有機材料製造的關鍵，過去都仰賴國外廠商。為整合國內相關研發資源與人才，建構台灣自主觸媒研發能量，配合經濟部全面推動循環經濟及產業創新，台灣中油成立「先進觸媒中心」，現場還有「仿生智能機器人」等展示，以多元方式讓外界了解觸媒的重要。

昨天的典禮中，先進觸媒中心與中央研究院簽署「先進觸媒研發交流平台的合作備忘錄」，未來將致力邀請國內外重要廠商在台灣建立產業聚落，補強整體循環產業發展，達成觸媒國產化的目標。

先進觸媒中心規劃以「減碳經濟」、「節能環保」及「綠色產品」為三大研發主軸。「減碳經濟」階段目標是開發二氧化碳氫化產製甲醇觸媒；「節能環保」是開發應用在發電、煉鋼、石化廠的高效率去除氮氧化物排放觸媒；「綠色產品」的階段目標則是利用氫化技術開發高價值綠色油品，並開發半導體產業所需的電子級原料。

在組成和分工上，將由中研院負責觸媒設計開發、工研院負責觸媒合成與試量產基地、金屬工業中心負責設備智能化、中鋼集團下高科磁技公司負責脫硝觸媒試量產，並由台灣中油負責觸媒開發與性能測試基地，共同打造屬於台灣的觸媒產業。

中油公司 環保 經濟部

延伸閱讀

影／台灣中油力拚轉型 攜手經濟部成立先進觸媒中心

藻礁公投告急！ 中油稱三接採迴避措施 環團批誤導大眾

中油媒體訪三接喊卡 潘忠政：藻礁衝連署中油心虛

藻礁公投連署倒數！荒野協會突襲抗議 媒體參訪遭取消

相關新聞

28億元 興富發台中再獵地

興富發台中台灣大道獵地再進帳，昨（24）日公告以總價28.57億元，購入新光三越旁907坪土地，換算每坪單價達315萬元...

石化搶料大戰 報價再調漲

三大關鍵影響，石化搶原物料大戰風雲再起，包括美國冰風暴、疫後經濟復甦需求出籠、擔心漲價而低庫存補貨等，讓業界搶料的效應擴...

創新照護產業 打造護國神山

財經立法促進院院長黃達業表示，創新性的規劃，建構健康照護體系的新興產業模式，可為台灣在全球建立下一個類似台積電的領先產業...

連鎖效應／創業加盟 先挑總部類型

去年疫情爆發延燒至今，全球經濟景氣也遭到空襲，景氣與創業向有蹺蹺板關係，也就是說景氣好，就業、求職、轉業容易，創業意願會...

行銷線上／檢視績效 數字說了算

年終考績剛結束，想必很多人大鬆一口氣。其實，績效表達隨時都要做，甚至在公司例會、每個專案或負責某件工作任務後，都要主動提...

名人書房／吳億盼擁抱AI 創造新價值

進入AI世代，人類與AI能否和平共存，或甚至相輔相成？威盛嵌入式系統和物聯網事業處總經理吳億盼提到，前西洋棋棋王加里．卡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。