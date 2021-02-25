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中油 設先進觸媒中心
響應政府推動觸媒產業國產化，台灣中油公司在嘉義市煉製研究所成立「先進觸媒中心」，昨（24）日舉辦揭牌典禮，邀請產、官、學、研等單位共同參與。
觸媒產業是政府推動循環經濟、節能環保、綠色產品等重要關鍵，這次揭牌典禮，經濟部次長曾文生特別到場主持，向外界說明及宣示政府推動這一產業的決心和方向。
觸媒是石化產業製造過程不可或缺的重要元素，更是能源轉化及有機材料製造的關鍵，過去都仰賴國外廠商。為整合國內相關研發資源與人才，建構台灣自主觸媒研發能量，配合經濟部全面推動循環經濟及產業創新，台灣中油成立「先進觸媒中心」，現場還有「仿生智能機器人」等展示，以多元方式讓外界了解觸媒的重要。
昨天的典禮中，先進觸媒中心與中央研究院簽署「先進觸媒研發交流平台的合作備忘錄」，未來將致力邀請國內外重要廠商在台灣建立產業聚落，補強整體循環產業發展，達成觸媒國產化的目標。
先進觸媒中心規劃以「減碳經濟」、「節能環保」及「綠色產品」為三大研發主軸。「減碳經濟」階段目標是開發二氧化碳氫化產製甲醇觸媒；「節能環保」是開發應用在發電、煉鋼、石化廠的高效率去除氮氧化物排放觸媒；「綠色產品」的階段目標則是利用氫化技術開發高價值綠色油品，並開發半導體產業所需的電子級原料。
在組成和分工上，將由中研院負責觸媒設計開發、工研院負責觸媒合成與試量產基地、金屬工業中心負責設備智能化、中鋼集團下高科磁技公司負責脫硝觸媒試量產，並由台灣中油負責觸媒開發與性能測試基地，共同打造屬於台灣的觸媒產業。
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