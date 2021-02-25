百大創新機構 工研院第五度獲獎

科睿唯安（Clarivate）昨（24）日發表2021全球百大創新機構報告，在經濟部積極投入與帶領下，工研院連續四年、第五度獲獎，是亞洲地區和台灣獲獎最多次的研究機構。

科睿唯安全球百大創新機構報告長期透過專利數據分析來評估機構的創新能量、市場布局策略與研發技術的影響力，今年邁入第十年，在全球研發創新領域具指標意義。

工研院持續榮獲科睿唯安全球百大創新機構獎，並與國際知名企業如：蘋果、微軟、英特爾、高通、三星，以及研發機構德國夫朗和斐協會（Fraunhofer）、美國加州大學等齊名，顯示經濟部投注的研發資源與專利布局成果斐然，替台灣爭光。

專利是新創企業立足市場的重要武器，智慧財產對國家發展深具戰略意義，經濟部不遺餘力協助法人機構與產業，訂定具國際競爭力研發方向，並積極投入資源推動專利布局，為產業構築進軍國際的專利護盾。以工研院為例，約有80%的專利是經濟部科技專案支持的研發成果，也使得工研院躋身亞洲獲獎最多次的研究機構。

工研院至2020年底，累積有效獲證專利1萬7,022件，其中發明專利比例達98%，國外專利申請量更是國內申請量近2倍。法人科技專案從2017年至2019年共累積專利獲得4,638件，授權企業專利應用達3,552件，在在顯示法人創造智財權價值的成效。未來，經濟部將持續以研發生態系統思考模式，制定與國際接軌的智慧財產經營管理策略，並以「重質不追量」策略思維，持續推動研發前的專利布局機制。

院長劉文雄表示，能五度榮獲全球百大創新機構獎，不但展現工研院聚焦跨領域前瞻研發、產出並運用多元高價值專利的策略成功。