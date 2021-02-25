聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯衝咖啡 攻婆媽市場

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導

全聯衝刺自有咖啡品牌「OFF COFFEE」業績，昨（24）日宣布，找來歌手蘇慧倫擔任咖啡代言人，主打「買菜順便喝咖啡」；年營收目標要破4億元，年增25%，單店單日杯數增加一倍，搶攻婆媽市場，也分散下午的買菜客流。

台灣咖啡市場規模去年上看800億元，而且每年20%的成長率，因此全聯在2016年首度推出自有咖啡OFF COFFEE，採自助式操作。去年咖啡銷售業績對比2016年成長15倍，目前有880家店販售自有咖啡，今年預計達1,000店。

購買男女比中，女性高達七成，其中有六成是45歲以上的婆婆媽媽；也因寄杯較划算，目前全聯自有咖啡銷售中，有一半是來自手機中的「全聯線上購PXGo!」APP。

目前全聯自有咖啡年營收近3億元，占全聯年營收不到1%，單日單店銷售約50杯。全聯為了搶攻咖啡黑金經濟，以七位數字酬勞找蘇慧倫擔任代言人，就是要瞄準家庭主婦族群。

全聯主管指出，為了建立咖啡黑金經濟學，首先投資4億元購買機器，今年還將咖啡豆升級至雨林聯盟認證等級，品項有美式和拿鐵兩種，價格也維持銅板價25元和35元。

四大超商發展咖啡歷史悠久。7-ELEVEN在2004年上市CITY CAFE至今，在2019年業績破140億元；全家旗下Let's Café年年成長，2019年業績破50億元，去年業績年增約二成，推估突破60億元，目前超過3,700間店販售；萊爾富2007年成立的Hi Café咖啡品牌，去年業績營收15億元；OK超商則自2011年開賣現煮咖啡「OK CAFÉ」，咖啡業績則不提供。

各超商咖啡的代言人行銷也相互較勁。7-ELEVEN在2007年找來桂綸鎂代言，讓小七咖啡一飛沖天。

咖啡 全聯

延伸閱讀

全聯黑金劍指四大超商 找蘇慧倫任代言人攻早餐市場

京東推台灣超商取貨 可獲免費咖啡再享1300元購物金

12元喝精品咖啡 全聯邀蘇慧倫代言 18款女神杯套集起來

幼稚園兒戀愛惹 蘇慧倫曝「審美觀還可以」

相關新聞

28億元 興富發台中再獵地

興富發台中台灣大道獵地再進帳，昨（24）日公告以總價28.57億元，購入新光三越旁907坪土地，換算每坪單價達315萬元...

石化搶料大戰 報價再調漲

三大關鍵影響，石化搶原物料大戰風雲再起，包括美國冰風暴、疫後經濟復甦需求出籠、擔心漲價而低庫存補貨等，讓業界搶料的效應擴...

創新照護產業 打造護國神山

財經立法促進院院長黃達業表示，創新性的規劃，建構健康照護體系的新興產業模式，可為台灣在全球建立下一個類似台積電的領先產業...

連鎖效應／創業加盟 先挑總部類型

去年疫情爆發延燒至今，全球經濟景氣也遭到空襲，景氣與創業向有蹺蹺板關係，也就是說景氣好，就業、求職、轉業容易，創業意願會...

行銷線上／檢視績效 數字說了算

年終考績剛結束，想必很多人大鬆一口氣。其實，績效表達隨時都要做，甚至在公司例會、每個專案或負責某件工作任務後，都要主動提...

名人書房／吳億盼擁抱AI 創造新價值

進入AI世代，人類與AI能否和平共存，或甚至相輔相成？威盛嵌入式系統和物聯網事業處總經理吳億盼提到，前西洋棋棋王加里．卡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。