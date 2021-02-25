全聯衝咖啡 攻婆媽市場

全聯衝刺自有咖啡品牌「OFF COFFEE」業績，昨（24）日宣布，找來歌手蘇慧倫擔任咖啡代言人，主打「買菜順便喝咖啡」；年營收目標要破4億元，年增25%，單店單日杯數增加一倍，搶攻婆媽市場，也分散下午的買菜客流。

台灣咖啡市場規模去年上看800億元，而且每年20%的成長率，因此全聯在2016年首度推出自有咖啡OFF COFFEE，採自助式操作。去年咖啡銷售業績對比2016年成長15倍，目前有880家店販售自有咖啡，今年預計達1,000店。

購買男女比中，女性高達七成，其中有六成是45歲以上的婆婆媽媽；也因寄杯較划算，目前全聯自有咖啡銷售中，有一半是來自手機中的「全聯線上購PXGo!」APP。

目前全聯自有咖啡年營收近3億元，占全聯年營收不到1%，單日單店銷售約50杯。全聯為了搶攻咖啡黑金經濟，以七位數字酬勞找蘇慧倫擔任代言人，就是要瞄準家庭主婦族群。

全聯主管指出，為了建立咖啡黑金經濟學，首先投資4億元購買機器，今年還將咖啡豆升級至雨林聯盟認證等級，品項有美式和拿鐵兩種，價格也維持銅板價25元和35元。

四大超商發展咖啡歷史悠久。7-ELEVEN在2004年上市CITY CAFE至今，在2019年業績破140億元；全家旗下Let's Café年年成長，2019年業績破50億元，去年業績年增約二成，推估突破60億元，目前超過3,700間店販售；萊爾富2007年成立的Hi Café咖啡品牌，去年業績營收15億元；OK超商則自2011年開賣現煮咖啡「OK CAFÉ」，咖啡業績則不提供。

各超商咖啡的代言人行銷也相互較勁。7-ELEVEN在2007年找來桂綸鎂代言，讓小七咖啡一飛沖天。