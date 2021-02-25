納智捷 今年拚賣5,000台

納智捷上個月單月掛牌數超過800台，今年總銷售量將挑戰5,000台目標，納智捷總經理蔡文榮認為，鴻海MIH平台有大量豐厚的條件，除加速納智捷新車款與新功能推出，並有強大議價能力，讓納智捷再加分。

蔡文榮表示，這次與鴻華先進開發的新功能，URX車款透過「三層過濾、四種防護、一鍵清新」，以車聯網遠端遙控功能結合醫療級口罩濾材及負離子清新濾網，讓車主與家人能在進入車室前就透過手機啟動車輛，並預先有效過濾空氣中99.9%的PM2.5有害懸浮微粒，同時可抑制包含大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、肺炎桿菌在內等有害物質，以科技建構多重防護安全，對許多車主有相當大吸引力。

蔡文榮的工程背景，原本就在納智捷品牌銷售與裕隆產線生產扮演協調角色，有助新車推出時程和需求導向。

蔡文榮認為，鴻華先進與納智捷及裕隆集團的地緣接近，有利溝通討論，可望加快納智捷新車款發展。

鴻海集團宣示將在今年發表的車款中，有一款可望是與納智捷合作的車款。

對於鴻華先進副董事長左自生所說，納智捷是鴻華先進首要客戶，透過雙方合作，讓創新研發技術可以有一個接地氣的出海口，也讓消費者能透過自主品牌搶先體驗最新、最好的技術。蔡文榮也懷抱相當高的期待。