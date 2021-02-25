石化搶料大戰 報價再調漲

三大關鍵影響，石化搶原物料大戰風雲再起，包括美國冰風暴、疫後經濟復甦需求出籠、擔心漲價而低庫存補貨等，讓業界搶料的效應擴散，導致疫情以來石化報價再掀調漲潮。

根據調查，原本需求很平穩的可塑劑（DOP）年後價格大漲近50%；EVA每噸報價大漲三成，PP（聚丙烯）新出爐的現貨價格調高220美元，漲幅17%。法人分析，國內相關受惠業者包括台塑、南亞、台化、台聚及聯成。

年後可塑劑（DOP）年後價格飆升，2月5日價格由每噸1,400美元開始上漲，2月22日來到1,850美元，漲幅達32%，目前中國更已經破2,000美元，漲幅逼近50%。

EVA在1月27由每噸2,200美元漲到2月23日的2,400美元，大漲200美元，漲幅達9%；另外PP新出爐的價格也暴漲220美元，漲幅17%，價格從每噸1,280美元飆漲到1,500美元。

DOP、EVA及PP近期需求強勁，有些東南亞的小型業者，因為搶不到貨都處找貿易商調貨；其中，可塑劑搶貨的情況比預期急迫，只要知道有貨，就立即被掃光，不只是大陸業者搶料，近期包括越南、馬來來西的客戶也都急著在市場掃貨；可塑劑大漲國內的聯成、南亞業績將受惠。

原本價格不怎麼好可塑劑需求量怎麼會突然大增?可塑劑供應大廠南亞分析，主要還是受到中國業者低庫存影響，原本生產可塑劑相關產品的業者供應量都很足夠，然而自去年開始因為防疫相關的物資需求量增加，包括手套、防護衣等其實都要用到可塑劑來讓產品軟化並且穿戴起來更舒適。

南亞表示，牛年開春大陸各大工廠開始復工，化工相關需求強勁，再加上業界擔心冰風暴會拉動可塑劑的價格上漲，各項心理因素影響下，這波上揚的產品不只是可塑劑，而是相關原料異辛醇（2EH）、酜酸酐（PA）等都一起攀升。

也因為過去可塑劑相關產品供應鏈很少出現缺料的問題，價格也很平穩，所以大陸許多業者都維持低庫存，今年春節後需求突然湧出，但是PA、2EH等原料都很缺，導致可塑劑供給數量不足。

南亞進一步表示，近年來大陸地區已全面朝向世界工廠挺進，對於PVC、可塑劑的需求日益增強，近年來隨著產業結構調整，提升附加價值塑化產品增加，包括DOTP對於PVC、可塑劑的需求日益增強，尤其，全球於低毒性且特殊用途的可塑劑需求量在持續攀升當中，DOTP也是FDA認可使用於醫療耗材製造的原料。