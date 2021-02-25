房產所得計算 看出各區漲勢
財政部昨（24）日公布去年個人出售房屋財交所得計算規定，六都、新竹、竹北等地區普遍調升，可看出去年這波房市漲潮的輪廓。
財政部表示，這項計算標準是針對去年交易、適用舊制課稅的房屋，將會請國稅局加強查核相關財交所得，落實租稅公平。
財政部每年會請各地區國稅局依據各地房屋成交價格情況，以及鄰近地區價格漲幅等指標，判斷是否達到應調整門檻，並依據漲跌情形來決定調整幅度。觀察各地區情況，台北市計算標準這次全面提高1個百分點，8,000萬以上的高級住宅，依房屋評定現值47%計算，其餘則按42%計算。
新北市最多調升2個百分點；桃園市最多調高4百分點；台中、台南最高調整幅度為5百分點；高雄最多調高4個百分點。
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