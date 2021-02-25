創新照護產業／黃國晉：實現醫養合一

台灣大學醫學院教授兼北護分院院長黃國晉表示，台灣在1993年進入高齡化社會，即老年人口占比超過7%；2018年成為高齡社會，老年人口超過14%；推估將於2025年邁入超高齡社會，老年人口占逾20%，是全球高齡化最快速的國家。

自2016年起國內推行長照2.0計畫，黃國晉指出，目標是為了實現在地老化，提供支持家庭、社區、住宿式照顧之多元連續性服務，提供民眾整合、彈性且具便利性的照顧服務，提升被照顧者與照顧者生活品質。

黃國晉說，實施幾年來，的確提供民眾許多實質照顧服務，更重要的是逐漸連結現行醫療機構的照護服務，包括長照出院準備服務、居家失能個案家庭醫師照護方案等，並鼓勵醫療院所提供長照服務，實現以個案為中心，結合「醫養合一」的照顧目標。