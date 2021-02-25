創新照護產業／高繼祖：提供租稅獎勵

工研新創協會理事長高繼祖表示，台灣在高齡化及少子化的衝擊下，未來20年，智慧醫療、長照等大健康產業，將是台灣最具成長動能的新興產業，同時他也提出四大建言。

高繼祖表示，台灣過去30年擁有的生技、醫療及資通訊人才，也是台灣在此新創領域，未來在國際市場發光發熱，最好的跨域整合基礎，然而政府應該要及早因應、規劃。

首先，高繼祖建議，政府可提供早期投資大健康產業創投（含自然人及法人）抵減，誘導國內外資金投資台灣大健康產業新創公司。

其次，政府強力鼓勵國內醫療及長照機構，優先採用國內企業或新創智慧醫療相關科技產品，並提供一定稅制獎勵，以協助新創公司市場驗證。

第三、政府及法人共同整合資源，建立國內新創鏈接國際市場及創投法人的生態圈平台，協助台灣智慧醫療等大健康產業，新創加速進入國際市場。

最後，高繼祖指出，台灣資本市場的創業板塊應提供較香港、深圳、北歐創業板更積極友善及開放的上市條件。