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創新照護產業／李金鐘：引進專業設計
桃園市廿字功德會榮譽理事長李金鐘指出，養生是對個人生命的尊重，養生的目的除了要讓人活得健康，還要活得有尊嚴、活得有希望。
因此，養生管理必須要針對每一位服務的對象背景包括他的收入、學識、出生性別、宗教、喜好、嗜好、興趣來擬定各種不同的方案。總結一句就是，真正好的養生應該是「提供客製化的服務」，以作為養生管理的最高指導原則。
李金鐘說，最有效的養生，就是要提供我們的身體往一定的方向去走，以期能夠達到養生的最高境界。要達到養生最高境界，就需要專業人員來規劃設計。
談到養生，李金鐘表示，就是我們的身體有什麼需求，就順應他、供給他，因為生活環境的改變或自然環境的破壞，都會影響到每一個人的生活習慣跟健康。
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