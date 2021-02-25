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創新照護產業 打造護國神山

經濟日報 / 記者陳書璿／台北報導
財經立法促進院、台灣大學金融研究中心、台灣金融教育協會共同主辦的「健康養生、照護體系與醫療服務資源配置」座談會，出席與談貴賓有：聯虹建設監察人蔡玥晨（左起）、台灣大學醫學院教授兼北護分院院長黃國晉、財經立法促進院院長黃達業、桃園市廿字功德會榮譽理事長李金鐘、工研新創協會理事長高繼祖。 業者／提供
財經立法促進院、台灣大學金融研究中心、台灣金融教育協會共同主辦的「健康養生、照護體系與醫療服務資源配置」座談會，出席與談貴賓有：聯虹建設監察人蔡玥晨（左起）、台灣大學醫學院教授兼北護分院院長黃國晉、財經立法促進院院長黃達業、桃園市廿字功德會榮譽理事長李金鐘、工研新創協會理事長高繼祖。 業者／提供

財經立法促進院院長黃達業表示，創新性的規劃，建構健康照護體系的新興產業模式，可為台灣在全球建立下一個類似台積電的領先產業，打造台灣另一個「護國神山」。

財經立法促進院、台灣大學金融研究中心、台灣金融教育協會於2020年12月18日共同主辦的「健康養生、照護體系與醫療服務資源配置」座談會，由財經立法促進院院長黃達業主持，出席與談者包括聯虹建設監察人蔡玥晨、台灣大學醫學院教授兼北護分院院長黃國晉、桃園市廿字功德會榮譽理事長李金鐘、工研新創協會理事長高繼祖。

黃達業：納入建案規劃

黃達業說，政府可以鼓勵建商在規劃住宅時，大量引進居家照護規劃，使它成為台灣在面對人口老化時大量興起的銀髮族福音。如何做好居家照護就成為建商規劃居住時的重點。

另外，由於預防重於治療更見健康養生對健康照護體系的重要性，因此我們必須大力提倡國民養生概念，鼓勵全民實踐養身管理日常生活習慣。如此有效的健康管理將可降低健保醫療支出與有效重新配置醫療服務資源，降低民眾的健保支出。

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