台灣第一獨角獸 Appier將在日本掛牌上市

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

根據日本東京證券交易所公告，台灣第一家獨角獸等級新創沛星互動科技（Appier）將在3月30日於日本上市。根據公開說明書資訊顯示，每股預估價格為1,400日圓（約為新台幣370元）。

Appier近幾年一直被追問上市計劃，但從未公布進度。Appier今天也僅表示，根據法律規範，目前無法透露更多訊息。

根據Appier提交日本主管機關的說明書表示，上市目的是為了獲取資金發展海外業務，確保有爭取更多人才的資源。日本是Appier營收占比最高的地區，選擇在日本上市希望提高市占率與知名度。

Appier已發行約9,987萬股，此次預計釋出18.2％股權，以每股1,400日圓計算，估計Appier市值約1,398億日圓，約新台幣366億元，是名副其實的獨角獸，這次預計募資約新台幣66.6億元。

Appier目前最大股東就是三位創辦人，軟銀與紅杉資本則是主要法人股東。

根據Appier公布相關數字，目前公司仍處於虧損，2018年營收62.9億日圓（約新台幣16.62億元），稅前虧損19.3億日圓（約新台幣5.1億元）；2019年營收72.2億日圓（約新台幣19.07億元），稅前虧損22.5億日圓（約新台幣5.94億元）；2020年營收為89.7億日圓（約新台幣23.71億元），稅前虧損15.5億日圓（約新台幣4.1億元）。

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