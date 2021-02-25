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行銷線上／檢視績效 數字說了算

經濟日報 / 陳杰（聯合智網總經理）

年終考績剛結束，想必很多人大鬆一口氣。其實，績效表達隨時都要做，甚至在公司例會、每個專案或負責某件工作任務後，都要主動提出書面文字、或召開簡短的檢討會議。怎麼做呢？建議要有三個部分：

（1）闡述自己做了哪些事情？（2）為公司創造了什麼效益？（3）做不好的地方有什麼改善方式？重點在於表達後續的解決方案，什麼是該保持良好績效維持下去？績效不佳的部分怎麼改善？如此一來，代表我們實質投入並帶著經驗回饋。

舉個例子，行銷人員在回報「業績比上個月好」時，需要向主管和團隊說明完整狀況，包含：

一、是否有額外的行銷成本支出？與上月相較成本支出的變化，花費的效益與產出比是不是在合理的範圍，或是有例外的狀況？

二、比較基準是否一致？不單僅是相較於上周業績變化，有沒有納入淡旺季或其他天災人禍因素去考量？

三、良好的業績表現，後續是否可以複製？可以優化擴大嗎？還是這次避免什麼狀況讓我們能免於多於成本支出所致？

成功要知道原因，失敗也需要知道理由，所以表述原因很重要，那不只是展示自己投入的績效，更顯示自己的邏輯思考和為公司考量面的完整性。

平常就做到這些事並不難，也不用鑽研向上管理的技巧，搞清楚公司僱用你來工作是「為了有人把事情做好」的本質，再向同仁、主管表達績效，甚至協助團隊展示績效都會很容易。

此外，報告績效時要先了解什麼是公司最在意的關鍵點？就像我們常說要能解決消費者痛點的商品服務，才是市場需要的。你做的這件事之效益，公司最在乎的地方在哪？是品牌文化的傳遞？利潤極大化的獲得？還是其他因素？

例如，經營粉絲團在意的不是粉絲數，而是找到多少真正喜歡這個品牌的客戶，才能證明該粉絲團每一個成長是對公司未來、對商品服務向市場推廣有所助益。因此，這時候要定義出每一個粉絲對公司的價值有多少，盡可能地跟財務數字掛鉤，像是營收或市場成長率等。

記住，你的辛苦不是重點，公司不要苦勞而是需要功勞，所以要用數字化呈現努力了多少，才能讓主管一目瞭然你的貢獻值，甚至要加上一個能證明自身努力的驗證指標為佐證。在工作任務上擔任主力是如此，就算不是主力，也要證明助攻的效益。

一旦建立起自己定期檢視工作績效的節奏，也能塑立自我積極和自律甚高的形象。如此一來，平時的積累，就無懼年終考核的到來。

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