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連鎖效應／創業加盟 先挑總部類型

經濟日報 / 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

去年疫情爆發延燒至今，全球經濟景氣也遭到空襲，景氣與創業向有蹺蹺板關係，也就是說景氣好，就業、求職、轉業容易，創業意願會隨之下降；相對的，景氣愈不好，好頭路難尋，此時創業的意願就會升溫。

可以想見，去年對許多加盟連鎖總部而言，可說是名空實多的一年，許多加盟連鎖企業都交出展店數漂亮的成績單。有光的地方就有影子！隨著加盟開店數量增加，一年之後創業開店失敗的案例也紛紛湧現，加上開年之後，緊接著舉辦的加盟大展，許多「暗黑加盟」、「不良總部」…的爆料層出不窮。

開店創業，萬事起頭難，總部可發揮領進門的功能，但這並非成功的保證票，就連總部自己的直營店，經營虧損的狀況所在多有，所以對於加盟創業者而言，將命運交到連鎖總部手上，不如不要創業。

在創業的五大類型當中，開店與網創兩種型態都可借力使力，就像網創可以選擇平台一樣，開店也可以選擇加盟創業，透過品牌連鎖的商業模式，大幅減少創業初期摸索貨源、尋找設備與裝潢籌備的繁瑣程序，這就好像網路開店，平台業者提供的開店包一樣，可以立刻投入商業運轉。

開店之後考驗才剛剛開始。每年十萬創業大軍當中，投入開店的有三成，其中只有不到二成會選擇加盟，也就是說八成以上的開店創業者是自行開店，無論加盟與否，都必須獨自承擔創業的風險，接受成敗的最終結果。

自行開店者三年存活率不足一成，加盟開店則隨總部不同，有40%～97%的三年存活率，例如台灣便利商店加盟，各品牌的經營成功率都超過九成。

從加盟市場統計可以發現，品牌總部經營資歷與加盟者開店成功率成正比，所以加盟者想要降低風險，選擇老品牌就對了，但許多加盟者往往會為創新買單，新品牌、新總部，只要創意十足，還是有加盟者願意做白老鼠。

更何況市面上充斥著四型總部，也就是管理型、供貨型、開店型和教練型四種總部，除了管理型和供貨型之外，後兩型總部並沒有後續的供貨和營運管理支持，加盟者必須在一開始就做足功課。

選擇適合自己的加盟總部十分重要，我也曾被加盟者詢問：「開店一年之後，可否換上自己的招牌，自行營運？」自主性高的創業者，必須自我衡量，是否可以接受總部的經營管理和營運指導，由於總部行使管理權，最終不歡而散的案例時有所見。

加盟創業之前，必須先做自我評估，瞭解自己是否安於做單店、多店、區域加盟者，若答案是否定的，選擇開店型或教練型總部，才是正確的選擇，此兩型總部的加盟合約多為一至兩年，之後陽關道、獨木橋，各走各的路。

創業本就有失敗的風險，若理性選擇，自然以總部的經營資歷和過去開店的成功率，做為理性的依據。

創業者天生有冒險性格，往往喜歡選擇一些新品牌，此時理性思考應該優於感性選擇，下回來跟大家分享常見的加盟話術，以及如何正確選擇加盟總部。

創業 景氣

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