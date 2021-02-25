名人書房／吳億盼擁抱AI 創造新價值

進入AI世代，人類與AI能否和平共存，或甚至相輔相成？威盛嵌入式系統和物聯網事業處總經理吳億盼提到，前西洋棋棋王加里．卡斯帕洛夫與IBM的超級電腦「深藍」曾有知名的世紀之戰，他所著的《深度思考》一書跳脫了賽局，用完全不同的眼光看待整件事情，現在還成為一個熱情的AI大眾教育者。 《深度思考》書封 圖／臉譜出版提供

世紀對決 電腦人腦較勁

加里．卡斯帕洛夫來自俄羅斯，是前西洋棋世界冠軍，他曾戰勝深藍，但後來也被深藍所打敗。吳億盼表示，書中先是提出一個質疑，誰說西洋棋下得好的人就代表很聰明？很多棋王做智力測驗或許分數可能高些，但主要還是辨識模式的能力強！而西洋棋與AI之間交會的火花，其實是誤打誤撞，這考驗了電腦究竟可以計算到什麼程度。

電腦的智慧有兩種路線，一種是蠻力，就是比較計算得多或快，另一種是可以理解與思考意義。AI在1970與80年代一度很紅，不過當時電腦的算力還不足，告訴電腦規則之後會出現太多例外，所以AI的熱潮就逐漸消退，直到後來又興起。

吳億盼指出，這本書花了不少篇幅講述加里．卡斯帕洛夫與深藍的比賽，其實電腦在賽前都是跟人練習，IBM也把這次比賽當作勢在必得。作者特別提到，其實下棋高手之間會互相研究棋風，電腦也可以鑽研所有人的棋路，但對於深藍，它沒有過去的模式可循。

人類畢竟具有人性，吳億盼說，加里．卡斯帕洛夫在輸了之後，面臨很多自我懷疑，但電腦就沒有這種煩惱。而且作者也提出觀點，認為若要以比賽結果來說機器贏了人類，其實機器也是由人類所創造，所以應該說人類贏了自身。人們或許不該執著於機器戰勝人類這點，而是應該去思考發展，還有什麼是機器所做不到的事情。

建立願景目標 築夢踏實

令吳億盼印象深刻的是，作者也直指，機器不會創意思考，也沒有靈光乍現這回事，就像畢卡索所言，電腦一無是處，只會給答案，並不會問問題。而且在深藍打敗西洋棋王之後，難道大家因此不下棋了嗎？事實上，下西洋棋的人反而更多，而且可以用電腦來練習。作者強調，他可以當第一個被電腦打敗的棋王，但不想成為第一個因為電腦而放棄下西洋棋的人。

加里．卡斯帕洛夫強調，電腦有指令，而人有願景目標，電腦不能做夢，即便是在休眠模式當中。人們能夠做夢，而且要透過這些智慧電腦，幫助我們將這些夢變成現實。當我們停止做遠大的夢想，停止找尋更遠大的目標，那麼我們就跟電腦機器一樣了。

吳億盼說，作者翻轉了勝敗觀點，其實人們不需要懼怕AI，而是可以利用AI創造更多價值。

現在人可以跟機器一起搭配，協助人們，且再厲害的機器也要聽命於人，反倒我們必須注意的是，AI的發展會不會強化了某些不平等，造成更多數位落差，以後算力是不是該像電力一樣普遍可及呢？

而關於人類對AI的恐懼與懷疑，吳億盼提到，作者陳述其實現在大家對於自駕車還有顧慮，就像當年電梯剛推展到市場時，人們害怕若沒有操作員，搭乘電梯時可能會有危險一樣，要去除這樣的擔憂，還需要時間。

至於在個人層次，吳億盼也說了自己與AI之間的小小對抗，由於希望自己接觸到的書單更為多元，因此她挑選書籍時，會努力去抗衡購書網站的演算法推薦結果，也就是有意識地去破框，不要被自己創造的閱讀同溫層環境所局限。