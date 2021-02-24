百貨櫃姐獨創七種莓果無糖優格 搶攻50億元市場商機

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
來自天然水果的酸甜味，豐富無糖優格的口感，顛覆傳統的無糖優格印象。記者宋健生/攝影
來自天然水果的酸甜味，豐富無糖優格的口感，顛覆傳統的無糖優格印象。記者宋健生/攝影

原本在百貨公司當櫃姐的張晴雅、梁荃瑋，四年前攜手創立「日青優格」，推出全台獨創七種莓果無糖優格產品，迅速在台中開出三家分店，全台百貨商場快閃櫃更是邀約不斷，在市場創造高人氣話題。

國內目前掀起一股運動風潮，也帶動優格銷量，因為對正在健身或飲食管理人來說，富含蛋白質和碳水化合物的優格，成為絕佳首選。

據台灣2020年市場調查，整體優酪乳和優格產值就上看50億元，而且高價優格市場每年仍以15%幅度持續成長，也因此帶動國內食品大廠紛紛搶進優格市場。

國外已經開發出常溫下可保存120天的優格，而國內除了食品大廠，還有許多獨立品牌，也不斷研發出特有的高品質優格。

「日青優格」特別推出全台獨創七種莓果的無糖優格，並且自3月起，和星野製果合作推出「散步美食」：莓果斑克優優飲和布丁燒，搭配中部風和日麗的好天氣，鼓勵民眾春日散步來野餐

開業四年，在台中有三家門市的「日青優格」，是由兩位認識超過18年的好朋友張晴雅、梁荃瑋共同創業。這兩位高顏值的年輕老闆娘，從小就深受免疫力低落引起的各種症狀而感到困擾。

她們曾多次到歐洲考察市場，發現台灣的優格口感不如歐美市場順口，酸度也較高，因此兩人決定離職，全心投入高品質優格製作，由擅長手藝的晴雅負責研究製作產品、荃瑋負責內外場行政事務。

其中最受消費者肯定的，除了優格口感滑順不酸澀，更有多種包裝方便攜帶或全家人使用，自製的果醬和自己烘焙的五種口味燕麥，讓消費者可以自由組合搭配。

而近期更配合節令，推出全台獨創、研發出有七種莓果的無糖優格莓果斑克(黑醋栗、藍莓、蔓越莓、巴西莓、黑莓、覆盆莓、草莓)，來自天然水果的酸甜味，豐富無糖優格的口感，更顛覆傳統的無糖優格印象。

張晴雅表示，吃優格最好要維持三個月以上的時間，每天吃100至200公克，腸道菌種生態才能平衡；另外，也建議飯後2小時內吃，如此通過胃存活下來的益菌，數量也會比較多；睡前2小時吃，還有利於鈣質吸引及助眠。

日青優格在這四年間，經常受邀至各大百貨商場快閃，培養出2,000多名忠實的日粉，3月起特別再度安排時間，於勤美誠品綠園道一樓梯廳口，舉辦為期一個月的快閃櫃活動。

同時和星野製果合作推出幸福感十足的組合，邀請大家到草悟道來野餐散步，享受悠閒的春日時光。

另外，除了台中市，日青優格的快閃櫃，也訂4月1日至18日進駐新竹巨城購物中心，6月進駐新光三越信義A8店，5月另有台北一家百貨商場正在洽談中。

日靑優格迅速在台中開出三家分店，並推出全台獨創七種莓果無糖優格產品。記者宋健生/攝影
日靑優格迅速在台中開出三家分店，並推出全台獨創七種莓果無糖優格產品。記者宋健生/攝影
原本在百貨公司當櫃姐的張晴雅(左)、梁荃瑋(右)，攜手創立「日青優格」。記者宋健生/攝影
原本在百貨公司當櫃姐的張晴雅(左)、梁荃瑋(右)，攜手創立「日青優格」。記者宋健生/攝影

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