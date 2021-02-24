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政府禁紅單轉售 興富發：網路揪團購屋再轉手算嗎？
政府接連祭出調控房市政策，興富發建設（2542）副總暨發言人廖昭雄表示，政府打炒房不會波及首購族，興富發建案銷售客群也是針對首購，打房政策不影響公司建案銷售和既定推案計劃；不過他強調，政府規定不能買賣紅單，但網路普及時代銷售模式改變，那建案開賣前網路揪團買屋再轉手算不算紅單一環，政府需規範清楚。
廖昭雄指出，政府推動預售屋實價登錄、禁止紅單轉讓，甚至房地合一稅計劃延長短期持有年限、且境內法人房產交易擬納入房地合一稅，不管是政府政策如何規範，興富發就是配合政策執行。
他強調，政府打炒房政策並沒有波及首購族，興富發建設新案銷售對象也是首購客戶，因此相關政策不會影響公司旗下建案銷售或是定價策略；不過，他強調，政府政策仍有模糊地帶，像是禁止紅單轉售部分，買方在建案開賣前先預約購屋的行為，政府視預約單為紅單且不能轉手，但現在網路普及化的時代，網路上揪團在建案開賣前先預約，這部分算不算紅單交易？
廖昭雄分析，隨著科技進步，建案銷售模式逐漸改變，以建商新案會找代銷規劃並銷售，現在就多了一些新的銷售管道，舉例來說有不少地方小仲介會在建案開賣前先揪團，再以大批訂購方式找建商談價、並取得建案優惠價格，對建商來說可以在新案開賣前透過此類方式先行潛銷，客戶也能獲得折讓價格，但之後客戶再轉手，這樣算違反紅單轉讓政策嗎，還需要政府定義、規範清楚。
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