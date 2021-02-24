解決擺脫塞車惡夢 慧榮遷移至高鐵新竹站旁自建總部

為擺脫台元科學園區塞車惡夢，快閃記憶體控制晶片大廠慧榮科技決定三年後將竹北總部，自台元科學園區遷移至高鐵新竹站旁自建總部。慧榮也另規劃在南港取得台鐵土地，興建台北總部，打造員工30分鐘就可抵達的方便工作環境。

慧榮總經理苟嘉章今日主持慧榮竹北總部動土典禮時，提出在國內外科技大廠紛紛進駐新竹搶人才之際，慧榮以提供除優渥薪資外，兼具交通便利、多元休閒空間，讓員工和國內外客戶省去舟車勞頓的全新戰略布局。

苟嘉章透露，台灣技業產業蓬勃發展，但也帶來嚴重塞車問題。

他舉他每天從台北上高速公路至台元科學園區總部上班，途中經過林口、桃園、中壢、湖口從竹北下交流道，幾乎每個交流道都塞車，光車程就耗掉二個小時，尤其是近來進入台元科學園區的週邊道路，塞的更嚴重。

苟嘉章表示，慧榮很早就進駐台元科學園區廠商，隨著公司規模不斷茁壯、成長，現有竹北總部已無法容納持續增加的人力，而且員工花費很多時間在塞 車的車陣，為擺脫交通的夢魘，公司決定選在高鐵新竹站旁自建竹北總部，並預定三年後將位於台元科技園區的竹北總部，全數遷移至新竹北總部大樓 。

慧榮竹北新總部大樓今日舉行動土典禮，還特別邀請新竹縣縣長楊文科及竹北市市長何淦銘一起主持動土儀式，並見證慧榮科技邁向新的里程碑。

慧榮董事長周邦基說 ，慧榮深耕於竹北巿已有19年之久，從位於水利路的幾十人辦公室, 搬到現在竹北的台元科技園區總部，全球員工人數已超過1,350人，公司巿值已達22億美元 (約新600億元) ，客戶遍及全球。

看好全球儲存型快閃記憶體（NAND Flash）巿場需求強勁，慧榮預期在2023年公司年營收將達到10億美元(約新台幣280億元)，為因應未來強勁成長及更多的研發人才需求，決定斥資40億元興建竹北新總部大樓。

苟嘉章說，慧榮竹北新總部大樓，緊鄰新竹高鐵站，可運用高鐵的便捷性，有效縮短台北及新竹間的每天交通往返時間，提高台北與新竹研發人員內部與客戶間的溝通效率。

慧榮規劃竹北企業總部占地1,846坪，計畫興建地上21層，地下4層的鋼骨結構大樓，可容納1,500員工，預定三年後，即2024年啟用，屆時將成為新竹高鐵站的新地標。

苟嘉章說，未來總部大樓除了辦公室外，還設計了專業的研發及測試實驗室，可提供更完整的設計服務，還規劃戶外籃球場及提供21個社團可運用的多元且兼顧身心健康的友善工作環境。