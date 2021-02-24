迎開工開學潮 Pinkoi質感文具銷量增

迎接開工開學，亞洲設計購物網站Pinkoi觀察發現近一周文具用品採買需求升溫，「辦公收納」、「鋼筆」、「手帳」等關鍵字成熱門搜尋，平均搜尋量皆成長1倍。

Pinkoi觀察銷售趨勢發現近一周文具用品銷量成長近3成，前三大熱賣文房具分別為手帳、書寫用筆、名片收納盒/座，銷量都有1倍成長，以可客製化、獨特造型設計最受消費者喜愛，消費者透過質感文具設計，將個人品味展現於桌面風格上。

根據Pinkoi觀察，儘管2021已過了兩個月，手帳需求仍不減，近一週「手帳」關鍵字的搜尋量增加1倍，訂單銷售同樣有1倍成長。Pinkoi也發現，消費者偏好無時效性、計畫型手帳，依個人喜好和需求來書寫，不受月份限制，且有條理的安排及追蹤事項，相關書寫用筆在買氣上也有1倍顯著成長，以具造型感的自立式鋼筆、專屬刻字鋼筆為熱門選項。Pinkoi也注意到近一周關鍵字「辦公收納」搜尋量成長1倍，以名片收納盒/座最熱銷，訂單銷量上也有1倍成長。