全聯黑金劍指四大超商 找蘇慧倫任代言人攻早餐市場

超市龍頭全聯黑金劍指四大超商，今（24）日宣布，為衝刺自有咖啡品牌「OFF COFFEE」業績，首度找來歌手蘇慧倫任咖啡代言人，主打「買菜順便喝咖啡」；目標營收要從近3億元，賣破4億元，年增25%，更要讓單店單日杯數大增一倍，搶攻婆媽早餐市場，也分散客流。

全聯主管表示，2016年全聯首度推出自有咖啡OFF COFFEE，採自助式操作，去年咖啡銷售業績對比2016年成長15倍，目前有880家店販售自有咖啡，今年預計達1,000店，購買男女性占比，女性佔高達七成，其中有六成為45歲以上的婆婆媽媽；也因寄杯較划算，目前全聯自有咖啡銷售中，有一半是來自「全聯線上購PXGo!」。

但目前全聯自有咖啡業績占比還很小，去年全年業績近3億元，不到1%，目前單日單店銷售杯數僅約50杯，為了建立咖啡黑金經濟學，決定以七位數字酬勞找來蘇慧倫擔任代言人，就是要瞄準家庭主婦族群；今年目標要讓咖啡業績達4億元，年增約25%，單日單店銷售大增一倍，達100杯。

全聯主管指出，為了建立咖啡黑金經濟學，首先投資4億元購買機器，今年還將咖啡豆升級至雨林聯盟認證等級，品項有美式和拿鐵兩種，價格也維持銅板價，售價分別為25元和35元。