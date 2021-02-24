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中市工業區廠協會理事長交接 江舟致接任理事長

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
陳克璟(左)交接印信給新任理事長江舟致(右)，台中市長盧秀燕到場見證。記者宋健生/攝影
陳克璟(左)交接印信給新任理事長江舟致(右)，台中市長盧秀燕到場見證。記者宋健生/攝影

台中市工業區廠商協進會今(24)日舉行第10、11屆理事長交接典禮，由第10屆理事長陳克璟交接印信給新任理事長江舟致，台中市長盧秀燕到場見證。

江舟致為中新科技總經理，中新科技從生產縫衣機起家，目前產品涵蓋事務機、遊戲機、碎紙機、仿生機器人及咖啡烘焙機等。

盧秀燕感謝陳克璟為台中市工業區的付出，新任理事長江舟致也相當熟悉工業現況與環境，透過豐富的經營經驗，將帶領工業區繼續發揚光大，市府也會持續做廠協會最堅強後盾，攜手打造更優質產業環境。

盧秀燕指出，台中國際會展中心已於108年開工，目前工程進度超前，預計明年底完工、2023年開幕營運；此外，市府於去年調降地價稅20%，預計有90%廠家受惠，希望透過「輕稅簡政」減低廠商成本，協助大家拚經濟。

台中市經發局表示，為解決企業缺地問題，市府祭出利用公有地作園區開發、協助民間產業園區開發加速、毗連用地擴展、工業區立體化、投資障礙排除小組等五大策略。

其中利用公有地作園區開發，包含太平、潭子聚興、大里夏田、擴大神岡都市計畫產業園區、豐洲科技工業園區二期、精密機械科技創新園區三期、烏日溪南產業發展特定區規劃案及新訂大里塗城都市計畫，開發完成後可提供528.21公頃土地。

此外，市府也密集召開「招商投資障礙排除協調會議」、跨平台協調、現地會勘訪視、專人協助診斷問題、逐案列管，協助廠商釐清相關法令爭取排除投資障礙，截至今年2月初已創造172件投資案，投資金額2,115億元。

經發局說，因應中央工廠管理輔導法修法，市府設置「特定工廠登記單一窗口」，提供相關法規諮詢、輔導及收件服務，截至今年1月底，累計受理案件達3,860件，特定工廠登記及納管通過件數超過2,600件，居全國之冠，核准量全國第一。

台中市工業區廠協會理事長交接典禮，選在新幹線花園酒店舉行，盧秀燕在經發局長張峯源、工策會總幹事黃于珊陪同下，見證新舊任理事長交接，總統府國策顧問張光瑤、台中市議員黃馨慧、張耀中等人均出席祝賀。

盧秀燕 都市計畫

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