聯合再生搶攻太陽能商機 參與標案得標率逾5成

政府力拚2025年太陽光電20GW設置目標，為配合政府施政目標，聯合再生能源（3576）積極參與政府公開標案，目前聯合再生集團參與得標率5成以上，自去年11月起已陸續取得包括宜蘭掩埋場約10MW案場、台南停車場約8MW案場、台灣自來水公司約12.5MW專案及台鐵基隆機場約4.2MW專案等等。憑藉優異的團隊及技術，聯合再生的產品是客戶優先的選擇，聯合再生不僅是台灣市場的市佔龍頭，在海外市場也有相當優秀的成績。

聯合再生能源今（24）日受科技部新竹科學園區管理局邀請，於台灣科學工業園區科學工業同業公會協助辦理「太陽光電設置推廣宣導說明會暨媒合會」 特別向新竹科學園區各企業先進分享太陽光電建置經驗、實務。

聯合再生能源徐碩賢副總經理表示，聯合再生能源從規劃、生產、施作到發電驗收維運，會提供一站式的太陽能解決方案，業主可更容易地進行成本及時間的控管，非常樂見政府舉辦類似此媒合會的相關活動，將太陽能普及至各企業，甚至是家庭，讓普羅大眾周知太陽能並非遙不可及，而是所有人都可以參與的投資，也為我們下一代投資永續發展經濟。

此外，聯合再生儲能事業曾建華副總經理更進一步表示，聯合再生能源是國內少數擁有創能（太陽能）及儲能的全方位綠電解決方案供應商，可以針對企業不同的需求客製規劃。聯合再生能源所開發的宙斯 (ZEUS) 系列儲能系統，更是更是全球第一家榮獲UL實驗室測試通過之UL9540認證的大型工商儲能產品，可以使用在用電大戶方案，以及使用於今年即將開始的台電AFC輔助服務。