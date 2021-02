新航獲IATA生鮮貨物處理認證 並啟動THRUFRESH服務

新加坡航空(新航)以新加坡為樞紐的生鮮物品運輸處理,獲得IATA國際航空運輸協會的全球認證,是東南亞第一家獲得此認證的航空公司。

這項易腐物品運輸認證(The Centre of Excellence for Independent Validators in Perishable Logistics, CEIV Fresh)是以IATA的生鮮貨物的運輸規定為基礎,並結合了來自政府及產業專家的監管及營運建議,代表著新航在整體供應鏈上,無論是食品安全與減少食物廢棄,都達到業界的最高標準。

新航以良好的品質及風險管理、訓練有素的員工來處理及運送生鮮物品、積極地與利害關係人及供應鏈夥伴合作溝通,並倡導一套生鮮物品運送的標準化流程,獲得這項認證。綜合上述條件來確保生鮮產品能以最佳狀態送達顧客手中。

IATA機場、客運、貨運及安全資深副總裁Nick Careen對新航獲得CEIV Fresh生鮮物品運輸認證表達祝賀,並表示,生鮮物品的脆弱特性讓它們在運送過程中需要以最高標準來確保其產品完整性。但由於新冠肺炎疫情對航空公司的貨運能力造成影響,因此把脆弱、保存期限短暫的物品完整地送至顧客手中,並將浪費與損失降到最低的情況變得更為關鍵。新加坡作為一個運送生鮮物品的交通樞紐,CEIV Fresh生鮮物品運輸認證將能帶給託運生鮮物品的貨主更多的信心,並確保滿足冷鏈物流上的需求。

新加坡航空近期推出了全新的THRUFRESH服務,以快速可靠的方式來運送具有時效及溫度要求的生鮮物品。THRUFRESH服務提供迅速優質的空運服務,以運送脆弱及保存期限短的產品,例如活體海鮮、冷藏肉品、水果及蔬菜等的嚴格運送要求。其特色在於專業的冷鏈服務,例如優先載運及處理、快速機坪轉運及低溫冷藏設備等來確保生鮮物品的完整度。

新航貨運部門資深副總裁陳有成表示:「我們非常榮幸能通過IATA CEIV Fresh生鮮物品運輸認證,這證明了我們在運送生鮮物品時堅持的高安全及高品質標準的決心。此外,我們全新的THRUFRESH服務將確保顧客託付的食物及生鮮產品在運送過程中得到最高規格的照顧,完好妥善地抵達目的地。」