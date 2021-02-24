欣興看Q1載板稼動率滿載 需求遠大於供給

欣興（3037）今日召開線上法說會，財務長沈再生提到，載板需求持續暢旺，載板稼動持續滿載生產，一定會想辦法滿足生產所需用水，載板需求遠大於供給，同時欣興本身在火災防範上檢討與反省兩部分同時加強確保防災監管、董事也要求有限時間內完善並由執總直接管理。

依據欣興估計，載板第1季的稼動率較去年第4季持續拉升滿載，稼動率從70至75%提升至約75-80%（生產上已屬於設備的滿載），至於HDI稼動率則估從去年第4季 85至90%在今年首季維持70至90%。

沈再生補充，載板維持滿載更較去年第4季暢旺，不過仍有部分工作天數減少影響與先前火警影響部分BT載板但ABF需求仍提升。至於HDI則是因類載板與軟硬結合板有所調整，手機雖然下降但模組需求持續至小增，NB需求持續暢旺，傳統PCB需求也較去年第4季大得多。

欣興估計，傳統PCB稼動率第1季估85至90%，較去年第4季80至90%提升，至於軟板稼動率75至80%持平前一季。沈再生也說，新竹缺水相對緊張，欣興新竹平時就有節水，不過若持續不降雨，也僅能水車支援，不過公司會想辦法確保生產用水穩定，滿足生產所需。