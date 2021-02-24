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Agoda推GoLocal Tonight優惠活動 最低七折起

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
花蓮遠雄悅來大飯店依山傍海，視野遼闊，入住盡享日出之美和璀璨夜景。　圖／Agoda提供
花蓮遠雄悅來大飯店依山傍海，視野遼闊，入住盡享日出之美和璀璨夜景。　圖／Agoda提供

根據數位旅遊平台Agoda的數據，相較於去年同期，Agoda發現2021年亞太地區的旅客在最後一刻搜尋當晚及明晚的住宿搜尋量大幅成長，為滿足眾多旅客說走就走的需求，Agoda今年首推GoLocal Tonight優惠活動，折扣最低七折起，適合臨時想出遊的人們，即刻出遊也能省很大。

Agoda也發現台灣旅客大都選擇交通便利的城市即刻出遊，前五大熱門城市依序為台北、台中、高雄、台南和宜蘭，想一嘗台中美食的你決不能錯過台中福華大飯店，不僅鄰近逢甲夜市，飯店內的覓舍Meet餐廳擅長將在地韻味融入餐點，好吃好住的限定美味即刻就能擁有，板橋凱撒大飯店則擁有絕佳的交通位置及週邊娛樂、百貨商場等，也深受旅客喜愛。

此外，平台數據也顯示旅客偏好入住坐擁美景的飯店，像是緊鄰國家級野柳地質公園的薆悅酒店野柳渡假館、壯麗東海岸景觀盡收眼底的花蓮遠雄悅來大飯店及台東THE GAYA HOTEL渡假酒店，GoLocal Tonight優惠在手，打包好輕便的行李，當天預訂，當天出發。

Agoda區域總監Enric Casals表示：「越來越多的旅客臨時起意想要出遊，不論是背包客的城市冒險或是三五好友一同海灘出遊，精打細算、說走就走的旅客不僅能在GoLocal Tonight找到眾多提供超值優惠的住宿選擇，平台也能幫助住宿合作夥伴滿足旅客隨興出遊的需求，為雙方創造雙贏的局面。」

Agoda 野柳

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