全聯砸七位數找蘇慧倫代言OFF COFFEE 拚業績突破4億

全聯力攻「咖啡黑金經營學」，砸下七位數找來凍齡女神蘇慧倫擔任代言人，而且宣布2021年OFF COFFEE咖啡豆全面升級，使用「100%兩林聯盟認證之精品咖啡豆」讓風味更豐厚。全聯行銷部協理劉鴻徵表示，OFF COFFEE自2016年推出至今，店數已超過880間，銷售業績成長超過15倍，預計今年可達1,000店，目標銷售金額破4億大關。

根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人一年喝掉約28億杯咖啡，去年台灣咖啡市場規模上看800億元，且台灣擁有每年約20%咖啡需求成長率。全聯看準現煮咖啡市場於2016年推出自有咖啡品牌OFF COFFEE，目前超過880間全聯門市皆有供應，以平償、親民為特色。

劉鴻徵表示，OFF COFFEE主力客群比全聯整體的來客年齡層高，約有60%是45歲以上族群、7成皆為女性，且婆媽們特別喜歡在平日、假日上午8~10點來全聯購物並順便買咖啡，或者是將超市化身自己的咖啡館，來全聯喝咖啡，也有懂生活的婆媽，不只買咖啡也買一段悠聞時光。

劉鴻微分析，超商販售的現煮咖啡主要以人員服務、外帶、講究口感的延伸、品項多及瞄准辦公商圈為主，但全聯顛覆現煮咖啡市場只有上班族喝咖啡的印象，特别鎖定40歲以上的家庭主婦族群，深入住宅圈的經營，以自助方式提供簡單的品項，咖啡不僅價格實惠又有座位區可休息，更讓買菜多一點情調。

全聯也發現，在早上OFF COFFEE特別受歡迎，比一般商品的銷售估比高出1倍，期望未來提倡用一杯OFF COFFEE開拓早晨消費時段，讓不用上班的婆媽可提前於早上採購，不僅能買到新鮮充足的好物，還可享受片刻悠聞，同時搶攻生鮮商機。

為了讓OFF COFFEE與消費者拉近距離，全聯此次邀請90年代首席怪潮玉女蘇慧倫擔任代言人，擁有30年音樂路程超過30首經典金曲，寫下大家青春歲月的蘇慧倫，從女孩蛻變成人妻、母親，符合全聯目標消費者形象。蘇慧倫演藝事業的30年時間，從擋泥板女神到凍齡熟女，陪伴許多人走過戀愛、失落、的時刻，與蘇慧倫共同經歷這些時光的消費者，現在也正從少女步入熟女甚至家庭主婦的新人生，是OFF COFFEE瞄準的族群。