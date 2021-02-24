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長榮鋼鐵4月中掛牌上市 今年營收挑戰百億元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

長榮（2603）集團旗下的長榮鋼鐵（2211）為國內主要鋼構廠商，從事廠房、高樓、橋樑鋼結構的製造及吊裝。另外也提供貨櫃維修服務，並透過轉投資事業跨足環保工程。長榮鋼鐵於2020年1月登錄興櫃，並已通過證交所審查，預計今年4月中旬掛牌上市。

長榮鋼鐵目前資本額為39.94億元，公司秉持穩健經營的策略，2018年營收106.8億元，每股純益2.53元， 2019年營收82.7億元，每股純益2.44元。2020年前三季營收約67.6億元、每股純益2.03元，分別較2019年同期成長12.66％、7％。法人預估，長榮鋼鐵今年營收可望突破百億元，並且看好至少未來鋼構三年榮景。

鋼結構為環保建材，抗震性佳，可回收再利用，且具有組件預製及施工快速等特性，符合科技產業希望縮短建廠期間的投產需求。在台商回流的趨勢下，廠辦建設需求暢旺，加上建商推案及公共工程持續釋出，可望挹注成長動能。另外，受到疫情影響，民眾逐漸轉向線上購物，消費習慣改變也帶動電商蓬勃發展及供應鏈的倉儲需求。

長榮鋼鐵的鋼構產品廣泛應用於高樓建築、現代化廠房、公共設施及公路橋梁等交通建設，重要實績包括宏盛帝寶、陶朱隱園、新桃電廠、長榮航太飛機維修棚廠，高雄世貿展覽館、故宮博物院南部院區，及中山高速公路高架拓寬鋼橋等指標性工程。長榮鋼鐵轉投資未來前景可期的環保事業，包括欣榮企業、水美工程與榮鼎綠能三家公司，業務涵蓋家戶垃圾、醫療及科技業等事業機構廢棄物處理服務與汽電共生。

欣榮企業是桃園地區目前唯一的大型垃圾焚化廠，以BOO(興建-營運-擁有)模式營運，主要處理民生垃圾及一般事業廢棄物，並將焚化產生的熱能轉化為電力售予台電，為具備環保功能及綠色能源的資源循環產業。

有鑒於桃園當地的廢棄物已經超出現有設施的處理能量，長榮鋼鐵在轉投資欣榮企業的成功經驗上，於2018年再投資成立榮鼎綠能公司，與桃園市政府簽訂BOT(興建-營運-移轉)合約，打造兼具厭氧發酵、焚化廠及固化掩埋場功能，並將廚餘、垃圾資源化，產生再生能源的生質能源中心，特許期間25年，目前建廠完工進度約80%，預計於今年底展開商業運轉。

水美工程為工業局輔導設立的專業事業廢棄物綜合處理中心，引進歐美先進環保科技，協助解決科技業、化工業、生化製藥、醫療院所等機構運作所衍生的有害事業廢棄物及醫療廢棄物，業務來源無虞。

展望未來，長榮鋼鐵在轉投資事業穩定發展的基礎上，將在本業方面持續強化特殊鋼構製造能力，目前已著手研發液態天然氣儲槽等高毛利的鋼構產品，創造產品差異性，以提升競爭力，並將積極參與綠建築及循環經濟之推動，為環境及資源永續發展的目標持續努力。

長榮航 鋼鐵 廢棄物

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