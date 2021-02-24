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謝世謙董座兼總座近兩年 華航資副高星潢升任總經理

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
華航。圖／華航提供
華航。圖／華航提供

華航（2610）近期將有高階人事異動。據悉，現在資深副總高星潢將升任總經理一職，結束董事長謝世謙兼任總經理近兩年的時間，另為完整高階經理人陣容，現任航務副總賴銘輝、財務副總陳奕傑都將升任資深副總一職。對於華航的人事異動，交通部並未表示意見，僅證實該人事案確實已呈報行政院。

據指出，2019年4月初，華航前任董事長何煖軒因機師罷工案卸下董事長職務後，由總經理謝世謙升任董事長並兼任總經理至今，中間交通部曾有意尋找一位專業經理人，來襄助謝世謙並分擔他的工作量，但遲遲沒有找到適當的人選。

去年1月底爆發新冠肺炎疫情，交通部長林佳龍認為疫情期間華航客運業務大幅縮減，董座兼任總經理尚可應付，且可減少一筆人事支出，故又將總經理人事案暫時按下。

不過，主管財務、行政的資深副總張揚於今年2月初退休，若不補實重要主管職缺，恐對華航業務運作有所影響，經多方考量並激勵員工，交通部決定從華航內部拔擢優秀人才，最終確定主管航務的資深副總高星潢升任總經理。

為補實高星潢和張揚的遺缺，交通部決定由目前擔任航務副總的賴銘輝和財務副總陳奕傑，都升任資深副總一職，繼續主管其熟悉的航務與財務業務，以完整華航高階經理人的陣容。

據指出，高星潢1961年出生，1983年畢業於成功大學交通管理學系，1985年進入華航擔任空服員，1987年加入華航第一期自訓機師訓練，1990年返國後，經歷副機師、正機師、教師機師、考核機師等工作，並於2003年加入管理團隊，曾任助理總機師、總機師、航務處副處長、處長等職務，飛行機種包括 A300-B4、A300-600R、B747-400、A340等，對於航務相當熟稔，而他也是華航第一位曾擔任過空服員的總經理。

華航 機師

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