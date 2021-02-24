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後疫時代看好內需 加盟業者：今年可回到高峰榮景

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

看好後疫情時代台灣消費市場正向發展，台灣連鎖暨加盟協會理事長賴淑芬表示，今年是台灣內需市場最大的時候，而去年下半年起，不管零售、餐飲業的業績與來客數都明顯成長，整體市場今年絕對會超越2019年時的表現，回到高峰水準。

賴淑芬表示，由於疫情因素，絕大部分的台商、留學生等都留在台灣，讓台灣的內需市場現在是最大的時刻；台灣防疫有成，消費信心也沒有受到疫情影響，加上大型連鎖業的品牌信任度讓顧客安心，因此最近很多數據都反映，表現都明顯回升，特別是今年1月更是都開紅盤。

賴淑芬指出，受到疫情影響，去年有一些競爭力相對較低、個人或單店營運的業者，有很多都有經營不下去的情況，但台灣的連鎖加盟業店數仍都穩定成長，如三商家購（2945）美廉社定下2023年要達到1300店的目標，統一超（2912）7-ELEVEN日前店數也正式突破6000店等。

賴淑芬表示，除了房仲、餐飲等業態成長較快速外，近期科技運用也因疫情受惠成長相當快速，主要是因為很多企業因為疫情而加速公司內部數位轉型，不論是軟體或是硬體的需求都很大。

賴淑芬也說，由於連鎖業的品牌形象較好，年輕人願意到高端連鎖業工作，現對連鎖業來說是發展的大好機會。他也說，就算是未來開放了觀光旅遊，由於台灣在服務業上進步速度很快，常常出國的消費者，近一年也可以感受到台灣的服務細膩與前瞻，如果解封後，即便可以出國，消費習慣也會留在台灣。

疫情 餐飲業 留學生

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