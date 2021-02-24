捷運南環段將動工 文山區四社區入榜熱點社區

永慶房屋統計統計2月10日至2月16日春節連假期間台北市各社區的點閱數，北市由中山區「Ｉ-MORE新生代」奪冠，大安區成功國宅、以及大直美堤花園分居二、三名。

另外受惠捷運南環段預計將於今年開始動工，文山區關注度也提升，有四個社區入榜十大熱門點閱社區。

永慶房屋表示，春節連假期間民眾除了與家人團聚、出遊外，在家線上賞屋也是熱門的選項之一，永慶統計永慶房仲網網路物件點閱資料，選出金牛年春節連假北市十大熱門點閱社區。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，排名第一的中山區的「Ｉ-MORE新生代」，位於林森北路上，生活機能豐富，不僅周邊有頂好、寶雅及全聯等超市，距離晴光商圈也十分接近，可說是食衣住行樣樣具備。

交通方面則鄰近中山國小捷運站，周邊新生北路、民權西路及中山北路公車路線多元且班次密集，南來北往都十分方便。該社區以小坪數的套房為主，平均總價約為951萬，是相當親民的價格，非常適合小資族購屋。

排名第二的成功國宅，謝志傑表示，一直是台北市的熱門物件，主要是因為其位於台北市的精華地段，但平均單價僅每坪約70.9萬，平均總價約為2337萬元，較周邊的住宅價格親民不少。

排名第三社區的大直美堤花園，同樣是北市熱門社區的常客，周邊豪宅與國際飯店林立，且鄰近美麗華百樂園、ATT 4 Recharge及家樂福，還有河濱公園供民眾散步休憩，居住環境及生活機能都相當優秀，以平均單價在56.6萬元來說相當實惠，是許多換屋族的首選。

在春節連假北市十大熱門點閱社區中，文山區有四個入榜，分別是國賓伊頓、愛眉山莊、世界山莊及極美山莊。

謝志傑分析，此次文山區入選前十名的社區平均單價多在4、5字頭，產品也相當多元，有中小坪數為主的愛眉山莊，同時也有大坪數豪宅「世界山莊」，無論是資金有限的小資族，或是需求大空間的換屋族，都可以在此區找到理想又實惠的物件。