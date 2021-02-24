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LINE Pay加碼回饋 今日指定時段全通路享5%回饋

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
LINE Pay今（24）日於指定時段推出LINE Pay全通路5%回饋活動，讓用戶任性買又能輕鬆賺回饋。 LINE Pay／提供
LINE Pay今（24）日於指定時段推出LINE Pay全通路5%回饋活動，讓用戶任性買又能輕鬆賺回饋。 LINE Pay／提供

LINE Pay在年節期間推出的「Pay你慶豐年」高額回饋廣受用戶好評，今宣布新春活動再加碼，於今（24）日晚間6點至9點率先推出「LINE Pay全通路5%回饋」，讓用戶任性買又能輕鬆賺回饋； 2月26日至3月1日攜手momo購物網與PChome兩大電商，祭出消費滿額抽紅包，總計將發出10萬個紅包，最高可獲得LINE POINTS 666點，年後也要讓用戶持續享受有感回饋。

LINE Pay過年期間於台中推動無現金夜市，推出「攤攤現領現折$20」活動，讓民眾在指定攤位領取LINE POINTS點數抵用券後即可折抵消費，不僅創下LINE POINTS點數抵用券兌換率超過9成的好成績，更帶動活動夜市交易筆數成長高達9倍、交易金額成長超過5倍，成功活絡在地商圈與店家業績，也讓許多用戶大喊「超划算」，紛紛許願LINE Pay推出更多回饋。

為感謝用戶支持，LINE Pay本週推出新春加碼回饋用戶，首波活動於24日晚間6點推出「LINE Pay全通路5%回饋」。從2月24日晚間6點至9點，用戶於全台超過27萬個的LINE Pay通路，使用任一付款方式結帳，筆筆享LINE POINTS 5%點數回饋（每帳號回饋上限88點），輕鬆消費賺點數。

第二波加碼活動攜手momo購物網、PChome兩大電商推出滿額抽紅包。自2月26日至3月1日，於momo購物網及PChome單筆付款金額滿NT$2，288元，即可參加抽紅包活動，總計將發出10萬個紅包，包包有獎，最高可獲LINE POINTS 666點。

LINE LINE Pay 紅包

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