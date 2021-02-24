慧榮科技竹北總部今動土 緊鄰高鐵縮短辦公往返時間

記憶體控制晶片廠慧榮科技，斥資40億元在新竹縣竹北市的高鐵新竹站旁，興建竹北企業總部，基地面積佔1846坪，規畫地上21層、地下4層，可容納1500員工，今天舉行動土典禮，預計2024年啟用，屆時將成為新竹高鐵站的新地標。

新竹縣縣長楊文科、立委林為洲、林思銘及竹北市市長何淦銘等人皆受邀出席動土典禮，見證慧榮科技邁向新的里程碑。

楊文科表示，慧榮科技規畫在高鐵旁興建總部，未來2、3年可提供至少500到1000個工程師就業機會，可與竹北AI智慧園區相結合，對整個新竹地區的竹科、台元園區及生醫園區，帶來非常大的相乘效果。

慧榮科技董事長周邦基表示，慧榮在竹北市已深耕19年，從新竹市水利路的辦公室搬到現在竹北的台元科技園區總部，全球員工人數也成長至超過1350人，相信在竹北建立總部，將會吸引更多的IC設計與韌體研發人才加入，帶動竹北成為半導體IC設計研發中心，未來總部大樓除了辦公室外，還設計了專業的研發及測試實驗室，可提供更完整的設計服務，並為員工打造兼顧身心健康的友善工作環境。

慧榮總經理苟嘉章也指出，除竹北企業總部，慧榮也計畫在南港打造台北企業總部，並已獲得台鐵局推動「台北市南港區玉成段二小段732地號土地」都市更新事業實施者案的最優申請人。