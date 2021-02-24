台灣觀光防疫亮眼 2021觀光節頒獎感謝有功人員

交通部觀光局今（24）日於集思交通部國際會議中心舉行「2021 年觀光節頒獎典禮」，以感謝及表彰93位國內外各觀光產業團體及從業人員，過去一年在面對詭譎多變的新冠肺炎疫情，仍然努力不懈堅守在觀光崗位，並積極突圍創新、用心因應。面對這場全世界共同經歷的風暴，觀光業首當其衝，然而台灣在政府超前部署，以及民間齊心努力之下，疫情控制得當，國內旅遊更交出漂亮成績單，台灣更登上旅遊平台調查全球熱搜第一名的旅遊目的地。

據指出，觀光節頒獎典禮為台灣觀光界的年度盛事，這次配合中央流行疫情指揮中心公布之防疫指引，以防疫為主，縮小規模辦理，簡化典禮儀式，僅邀請受獎人出席，藉以尊榮及勉勵觀光業者，同時為加強防疫措施，於貴賓進場時進行消毒液、額溫槍及實聯制等各項防疫工作，並首度線上直播加強宣傳。

出席頒獎典禮的交通部長林佳龍除感謝觀光各界努力耕耘，肯定所有得獎人對觀光產業的傑出貢獻外，也向在過去一年期間，不辭辛勞努力工作及全心協助防堵新冠肺炎疫情的全國觀光界朋友們，表達慰勞之意。

林佳龍表示，疫情給台灣觀光一個提升國民旅遊品質的轉機，同時考驗疫後能否繼續吸引國人在台灣旅遊消費。而交通部觀光局也為疫後觀光超前部署，在1月18、19日舉辦為期兩天的「2021疫後觀光轉型論壇」，以「超前蛻變 駕馭未來」為主題，邀請各部會首長進行圓桌會議，以及五場座談會及一場新創遊程展示，盼凝聚觀光相關產業及民間共識，有效協助業者轉型，提升後疫情時代觀光競爭力。

林佳龍進一步說，在過去一年，交通部做到五有：「準備有做、防疫有成、紓困有效、振興有感、轉型有望」，台灣觀光透過「擴大國旅、對業者獎勵紓困等短期補助、增加國際行銷管道、擴大跨國跨域跨業合作」等方向積極布局，期許觀光局未來除扮演整合、包裝各產業平台的角色外，更將整合各部會及與地方政府合作，共同營造台灣精緻深度旅遊，俟未來疫情穩定趨緩，可立即投入國際市場，加速產業復甦，同時以台灣品牌做為最佳的國際行銷，爭取國際來台市場復甦及成長機會，讓世界看見台灣從「防疫大國」成為「觀光大國」。

今年觀光節頒獎典禮特別有意義，在政府與全民齊心防疫之下，台灣民眾能在國內安心旅遊，更透過交通部觀光局超前部署，全力推動紓困及振興方案，配合推動防疫旅宿，並積極整合觀光圈、山脈、小鎮及部會資源，促進觀光主流化，成功引導產業配合政策，積極創新轉型，因此，藉由台灣觀光發展回顧與展望，表揚過去一年對台灣觀光發展有傑出表現與貢獻之個人及機關團體。

觀光局指出，繼2020脊梁山脈旅遊年，帶動國人登山熱，今年推動「2021自行車旅遊年」，配合環島自行車道升級計畫，整備相關軟硬體及旅遊產品，並結合產業推廣自行車旅遊，計推出16條多元自行車路線及示範遊程，並推出國際亮點、多元特色及各界參與等三大類型活動，將運用多元行銷宣傳，期盼在新的一年，以環保、永續的自行車旅遊，滾動全民參與，漫騎感受台灣的美好。今年大會主題更命名為「2021騎向美好」，勉勵觀光界的朋友們持續邁步前進，樂觀看待觀光產業的前景，共同努力、騎向美好。