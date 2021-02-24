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向華航747空中女王告別 「后翼」3月20日起飛

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
華航 747 空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」活動，3 月 20 日(六)舉辦，行程內容維持不變。黃淑惠截圖
華航 747 空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」活動，3 月 20 日(六)舉辦，行程內容維持不變。黃淑惠截圖

華航（2610）747 空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」活動，今天宣布延後至3月20日(六)舉辦，行程內容維持不變。

華航原訂2月6日(六)舉行 747 空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」活動，因考量防疫而延期。如原報名旅客無法配合延期行程，敬請於3月2日(二) 前向原購買通路辦理全額退票手續，相關資訊依華航活動網站公告為主。

華航747空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」一日微旅行活動，將安排在3月20日上午7時47分開放報到，先讓旅客體驗獨一無二的登機門驚喜活動，參觀 747 各艙等拍照紀念。隨後於上午11時30分由桃園機場出發，至日本富士山上空繞行一圈再返回，航程時間約5小時40分，預計下午17時10分抵達桃園機場。預購機上免稅品享有8折起優惠。

華航現有4架 747-400 型客機，已陸續安排整備準備退役，現階段未執飛一般航班，此次活動讓想要搭乘 747 的粉絲，把握最後機會陪伴空中女王飛行。

華航 女王

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