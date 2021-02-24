暴增！去年1.08萬港人脫港來台 最愛住這裡

香港去年爆移民潮，淨移出3.98萬人創下新高。陸委會最新統計資料顯示，其中近三分之一、1.08萬港人移到台灣，較2019年大增近9成、5000人，並創下2016年統計以來新高。

另外根據內政部資料，截至去年年底，港澳來台設籍人數以新北市3,095人最多，其次為北市2,618人，台中1,655人第三。若和前一年設籍人數比較，台中市年增19%最多，其次為桃園18%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，香港近年紛擾不斷，加上疫情重創影響經濟活動，相較之下台灣防疫有成，經濟活動和世界各國猶如平行世界，更加速了居留人口的轉進。

根據陸委會統計，2016年到2018年，香港人士來台居留，也就是在台居住超過六個月人數，每年約4000人左右，2019年升高到5858人，2020年暴增至10,813萬人，設籍定居許可人數也達1,576人，同期澳門來台人士不增反減，港澳來台呈現兩樣情。

郎美囡指出，港澳人士移居首選通常為英國、澳洲、加拿大等地，不過這些地區的移居成本較高，台灣與港澳在文化背景、飲食習慣相近，多年來有不少來台就學、工作的港澳人士選擇在台灣落戶，也有許多因婚姻關係而定居台灣，此外，基於生活便利性，港澳人士多數選擇在工作機會多、大眾運輸密度高的都會區生活。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，台灣社會風氣開放自由，是許多港人嚮往之處，港人來台的方式多元，除了依親、專業移民外，還有創業及投資移民，其中投資移民門檻600萬元須設立公司及稅籍、有經營事實，並非在台買房即可。

她表示，過往不少業者吹捧港人來台炒房話題，從數據來看，來台逐年遞增雖為事實，但從定居人數來看，對房市影響有限。

港澳人士來台居留及定居人數。