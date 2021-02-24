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觀光客不來 景點店家實施無薪假增加

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

勞動部今（24）日公布最新的無薪假統計，實施家數計394家，實施人數4,158人。較4日公布的那一期增加50家、455人。勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，主要還是境管的影響，這一期各景點以觀光客為主的店家增加比較顯著。

黃維琛指出，受境管影響的主要三個行業，運輸倉儲、住宿餐飲和支援服務業，飛機不能飛，旅行社無法接團，旅館沒有觀光客入住。這三行業合計的無薪假實施人數是1,948人，接近2,000人，幾占無薪假總人數的一半。「這三個行業休無薪假的情況恐怕還會持續一段時間。」上述三個行業新一期無薪假人數增加174人。

新一期無薪假明顯增加的還有一個行業，是批發零售，較上一期增加165人。黃維琛說：「盤查結果發現，新增的店都落在景點，而且是專做觀光客生意的。也是受境管影響。」批發零售總計有107家、696人實施無薪假，家數多，每一家大概約五、六人，都不是大商家。

從縣市別來看，受境管影響最大仍是台北市和桃園市，實施人數分別各縣市的第一、第二名，台北市實施無薪假人數是1,067，桃園市是855人。

從趨勢看，黃維琛指出，無薪假實施人數自去年7月高峰以來，一直呈下降趨勢，至今不變。這一期無薪假人數雖較上一期增加，但是比較去年7月以來各月24日發布的無薪假數字，是呈下降的。

無薪假 觀光

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